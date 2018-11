Must read: Cash doet het goed

Must read

Fondsen vermogensbeheerders doen het beter

Maakt het uit of u een beleggingsfonds koopt van een bank of een onafhankelijke vermogensbeheerder? Ja, zeggen twee onderzoekers. Behoorlijk veel zelfs.

Blijf nog even Angela

Edin Mujagic hoopt dat Angela Merkel de kabinetsperiode uitzit. Een politiek instabiel Duitsland is het laatste waar Europa volgens de monetair econoom in 2019 op zit te wachten.

ETF-populariteit houdt Europese fondsverkoop op peil

Europese fondsbeleggers staken hun geld in de eerste negen maanden van 2018 vooral in aandelen- en mixfondsen, aldus Detlef Glow. ETF-verkopen maakten het gebrek aan instroom goed.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -4,72% (ytd)

Rendement Index 20+: -2,01% (ytd)

Allemaal in aandelen

Allocation to equities is highest since the Tech Bubble. - Goldman pic.twitter.com/PW7mgvBXHg — Sam Ro (@bySamRo) 2 november 2018

Dekkingsgraden omlaag na slechte maand aandelen

Pensioenfondsen hebben in oktober gemiddeld enkele procentpunten ingeleverd op hun actuele dekkingsgraad. Voornaamste oorzaak is de koersdaling op de aandelenmarkten afgelopen maand.

Handen af van centrale bankiers

Centrale bankiers liggen wereldwijd in de vuurlinie van de politiek. De tijd dat politici de onafhankelijkheid van hun bankgouverneurs verdedigden, lijkt ver achter ons te liggen. Het is een gevaarlijke weg, die verregaande instabiliteit kan opleveren, aldus Jeroen Dijsselbloem.

Alleen cash deed het goed

Ohh toch?

European stocks head for best week since 2016 https://t.co/ApzwhiSuuG pic.twitter.com/XtUtT0j6V7 — Bloomberg Markets (@markets) 2 november 2018

Kopen, kopen, kopen