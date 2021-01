Must read: Eten of gegeten worden

Pas op met kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie zet aantoonbaar de winsten van bedrijven hoger, maar tegelijkertijd kleven er de nodige nadelen aan. Zoals bedreiging van burgerrechten en verspreiding van leugens, aldus Masja Zandbergen van Robeco.

Covid-19 liveblog: Mooi aandelenjaar

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Ook Pictet gaat voor aandelen, goud verliest volgens Fidelity aan glans, beleggen in China is volgens BlackRock een must, NN IP voorziet 25% winstherstel, en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille.

Luchtbel of nieuwe bullmarkt?

Is er sprake van een luchtbel op de aandelenmarkt? Het lijkt soms zo, maar er zijn een heleboel sectoren en markten die al jaren niet hebben bewogen.

Verliezen en winsten

Geen eenduidige prijzing obligaties

Bedrijven en beleggers prijzen obligaties niet allemaal op dezelfde manier. Het is meer een kwestie van meningen dan van feiten.

Timing, het maakt niet uit

Op lange termijn wordt zelfs de slechtste timing recht getrokken.

Pandemielessen

Financieel adviseurs kunnen hun klanten deze tips geven. Een belangrijke tip is, zorg voor een testament.

Eten of gegeten worden

Dear #GameStop crowd, you should keep this chart in mind. 12yrs ago we had the #Volkswagen short squeeze. At that time the share collapsed again like a souffle. pic.twitter.com/YbuBFQIfOF