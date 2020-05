Must read: 60/40-portefeuille echt dood?

Must read

Klimaatprobleem? Niet politici, maar bedrijven wijzen de weg

"Ik ben sterk vóór een goed en gezond milieu, maar tégen politici die ons van alles willen opdringen." Marcel Tak heeft het niet op met beleidsmakers, zoals Frans Timmermans, die oproepen de planeet te herstellen, indien nodig met dwangmiddelen.

Obligaties verliezen functie van schokdemper

In maart verloren obligaties tijdelijk hun functie van veilige haven. Columnist John Rekenthaler vreest dat dit vaker zal gebeuren als de angst voor inflatie toeneemt.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Italiaanse schuld koopwaardig, linke Aziatische schuld, groener uit de crisis, robuuste telecoms, nog meer kansen in EM, professionele beleggers pessimistisch, de vijf rouwfasen van een goede marktcrisis, einde opkoopprogramma ECB alweer in zicht, en méér opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Het pond onder de loep

The pound is heading for this year’s worst monthly slide and may be facing the choppiest June since the Brexit vote https://t.co/VXDr2G818s pic.twitter.com/4PgXFTeRfU — Bloomberg Brexit (@Brexit) May 26, 2020

Meer problemen China-VS

Investor optimism about economic reopening is outweighing concerns over rising U.S.-China tensions https://t.co/uXhxrvk9mv via @WSJ — Joanne Chiu (@joannechiuhk) May 26, 2020

The U.S. relationship with China is in trouble. That's a challenge for climate change https://t.co/uXQRb62zjg — TIME (@TIME) May 26, 2020

DE strikt grote beleggers

Douwe Egberts strikt bij beursgang Soros en Fidelity als aandeelhouders.

Iedereen is belegger

Waarom handelen beleggers zoveel tijdens een recessie?

Het zijn de Russen

Oil rose above $34 a barrel following a prediction from Russia that the market may rebalance as early as June https://t.co/opcG8xM5hL #OOTT pic.twitter.com/cMkbRjkrg6 — Helen Robertson (@HelenCRobertson) May 26, 2020

