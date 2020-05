Must read: China weet het even niet meer

Must read

De planeconomie is door corona niet meer te plannen. Plus; India verlaagt rente, hoe gaat het met Argentinië en Bezos een echte superrijke.

Inflatie zegt meer over obligatierendement dan rente

In de jaren 70 en 80 waren de rentevergoedingen op staatsleningen hoog, maar het rendement laag. Dat kwam door de hoge inflatie.

Risicovolle staatsobligaties zijn minder eng dan ze lijken

De geschiedenis laat zien dat het niet afbetalen van staatsleningen door overheden veel minder vaak voorkomt dan gedacht, aldus Wim van Zwol. Zelfs obligaties van probleemlanden kunnen aantrekkelijk zijn, mits het risicobeheer solide is.

Dit zijn de winnaars van de Lipper Fund Awards 2020

Een bijeenkomst was niet mogelijk, dus hebben we een digitaal tijdschrift gemaakt met daarin alles over de Lipper Fund Awards 2020. Lees de interviews met de winnaars en hun visies op het post-corona-beleggingslandschap.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Robuuste telecoms, meer kansen in EM, professionele beleggers pessimistisch, de 5 rouwfasen van een goede marktcrisis, einde opkoopprogramma ECB alweer in zicht, de winnaars van vandaag zijn de winnaars van morgen, betere kansen in de VS, beleggers zoeken het in bedrijfsobligaties, goud vliegt wel verder, en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Brekend

China laat voor het eerst groeidoel economie los door coronacrisis https://t.co/MUzItdtuIK pic.twitter.com/ISEd8yo2zf — RTL Z (@RTLZ) May 22, 2020

India verlaagt rente

India unexpectedly cuts interest rate to 4%, the lowest since 2000.



RBI Governor Shaktikanta Das said: "A virus of the size of 0.12 microns, has crippled the global economy, with more than 300,000 dead and economic activity across the world stalled" https://t.co/xs6wNh7eb8 pic.twitter.com/lGY9ztrQgE — Bloomberg Markets (@markets) May 22, 2020

Hoe gaat het verder met Argentinië?

Exclusive: Argentina to amend $65 billion debt offer, talks on 'positive' course - minister https://t.co/s3a9LvCGWG pic.twitter.com/3gUu03rDr8 — Reuters (@Reuters) May 22, 2020

Ondanks zijn scheiding

Miljonair, miljardair en straks ook biljonair: Amazon-oprichter Jeff Bezos kan de eerste zijn die als biljonair door het leven gaat omdat zijn zaken zo goed draaien.