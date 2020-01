Must read: 2008, vergeet het niet

Must read

Kaalslag aandelenresearch door MiFID II

De MiFID II-regels zorgen voor een kaalslag onder analisten die kleine beursfondsen volgen. En dat heeft gevolgen voor de volatiliteit en de waardering van deze fondsen.

ESG-beleggen is officieel mainstream. En nu?

Nu BlackRock ook om is, is de opmars van duurzaam beleggen op volle kracht. Maar BlackRock is ook rijkelijk laat. Zijn er nog verschillen, is er nog keus nu alle assetmanagers duurzaam gaan?

AFM gaat meer letten op kapitaalmarkt

Dankzij een veel groter volume van beschikbare transactiedata, kan de AFM in 2020 scherper toezicht houden op de kapitaalmarkt.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Dat kan anders...

The European Central Bank's inflation goal looks ripe for change for the first time in 17 years in Christine Lagarde’s review https://t.co/SfhRQXReCD pic.twitter.com/FDvPy0FJHD — Bloomberg Markets (@markets) January 17, 2020

Managers Barclays moeten vrezen voor baan

De Britse bank Barclays wil het mes zetten in zijn managementlaag. In eerste instantie gaat het om honderd hooggeplaatste werknemers bij de investeringsdivisie die moeten vrezen voor hun baan. Met de stap wil Barclays de kosten verlagen.

Beleggers vergeten zo snel

De crash van 2008 is meer dan tien jaar terug, dus vallen uit de meeste rendementsstaatjes nu. Die zien er daardoor heel gunstig uit, maar pas dus op.

Vestzak, broekzak

Beleggers zijn wel blij met de compensatie die de Duitse regering aan RWE wil geven voor sluiten van kolencentrales. Maar uh, bedenk ergens komt dat geld vandaan. pic.twitter.com/kS7ZEBaIS2 — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 17, 2020

Deze ETF's zitten op het schopstoeltje

Welke ETF's kunnen binnenkort verdwijnen?

Is dit het begin?