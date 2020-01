Must read: Twaalf beleggingszonden

Must read

ESG-beleggen is officieel mainstream. En nu?

Nu BlackRock ook om is, is de opmars van duurzaam beleggen op volle kracht. Maar BlackRock is ook rijkelijk laat. Zijn er nog verschillen, is er nog keus nu alle assetmanagers duurzaam gaan?

40% Amerikaanse beursfondsen maakt verlies

Bijna 40% van de beursbedrijven in de VS draait verlies. Toch blijven koersen oplopen. De laatste keer dat dit gebeurde was eind jaren 90, vlak voor het knappen van de dotcombubbel.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Misschien toch niet zo'n goed plan

Brexit will have soon cost the UK more than all its payments to the EU over the past 47 years put together https://t.co/u9bFgY7heQ pic.twitter.com/0aYoSc3FUE — Business Insider (@businessinsider) January 16, 2020

Interessante parallel

De inflatie is laag en de werkloosheid ook. Dat is precies omgekeerd aan de situatie in de jaren zeventig. En toch is er een interessante parallel met de stagflatie-economie van toen.

Buiten de Opec om

IEA says growth in non-Opec oil production to outstrip demand https://t.co/EBAeVuVtMR — Financial Times (@FT) January 16, 2020

Lesje klimaat

5 climate lessons to learn from the past https://t.co/e1E7Zru47V #wef20 pic.twitter.com/Bac4kzUJDC — World Economic Forum (@wef) January 16, 2020

Twaalf beleggingszonden

Die u maar niet moet begaan.

Vijf ETF-voorspellingen

Zo ziet de ETF-markt er in 2020 uit.

Zelden zo weinig werklozen