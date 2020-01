Must read: Aandelen moeten nog pieken

Must read

Plus: Beleggen zonder olieprijszorgen, ING positief over bouw, Chinese kredietgekte, en extra veel andere must reads.

Geen last van een stuiterende olieprijs

Onverwachte en hevige olieprijsbewegingen spelen beleggers steeds opnieuw parten, zo bleek ook vorige week. Hoe daarmee te dealen? Topspecialisten van ING, Blackrock en Robeco hebben daar duidelijke en verschillende ideeën over.

VS heeft olie Midden-Oosten niet langer nodig



After decades as one of the world’s largest oil importer, the US became a net exporter last month. This historic change due to shale oil glut helps to live w/a Middle East in flames. https://t.co/F2lK1XFNOg pic.twitter.com/NC0vXzQYaj — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 12, 2020

Robeco: De aandelenpiek moet nog komen

Mind the skew – aandelen hebben hun piek mogelijk nog niet bereikt. https://t.co/3mVUqOuhIy pic.twitter.com/7TClgaz9Pl — Robeco Professionals (@Robeco_Prof_NL) January 13, 2020

Aziatische beurzen hebben (handelsakkoord)wind mee

Asian shares at 19-month highs ahead of U.S.-China deal https://t.co/8OhOoW0UuW pic.twitter.com/XIWY3nthi6 — Reuters (@Reuters) January 13, 2020

ING is positief over Nederlandse bouw

Beleggen in de winnaar van gisteren is toch niet slim

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Als dat maar goed gaat

Incredible #China chart! China’s bank assets have grown by more than 400% since 2008 as it went for full #debt-driven #GDP growth. ht @chigrl pic.twitter.com/BlA3DTQ6nG — jeroen blokland (@jsblokland) January 12, 2020

Kosten zijn niet alles

Bij het selecteren van een ETF gaat het om meer dan het kostenplaatje, betoogt Larry Swedroe.

De schaduwkant van private equity

Private equity kan heel prima uitpakken, maar soms gaat het gruwelijk mis.

Belastingdienst op de schop

De belatingdienst wordt opgeknipt in drie delen, schrijft minister Hoekstra van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Centrale banken zonder wapens

En dan te bedenken dat de ECB nog veel minder munitie heeft om de komende recessie te lijf te gaan.

The Fed just doesn't have the ammo for the next recession, no matter what Ben Bernanke might say, says former Treasury Sec. Summers.



“He argued that monetary policy will be able to do it the next time,” Summers says. “I think that’s pretty unlikely." https://t.co/q5sN9MCbGE pic.twitter.com/26UheMQOAC — Bloomberg Markets (@markets) January 12, 2020

Vermogensongelijkheid is het grote risico

Columbia Threadneedle verwacht voor 2020 een vlak beursjaar, maar de kans op uitschieters naar boven en beneden is wel groot. Vooral het groeiende verschil tussen rijk en arm baart zorgen.

Correctieproof pensioenbeleggen

Je bent een belegger met pensioen. Hoe om te gaan met toekomstige correcties?

Retail 2.0

This is the future of retail and e-commerce #NRF2020 pic.twitter.com/KtkR22L34k — Vala Afshar (@ValaAfshar) January 11, 2020

BNP Paribas is de duurzaamste



BNP Paribas awarded Most ESG Responsible International Bank Global 2019 - BNP Paribas https://t.co/Q8WzErfGOK — BNP Paribas AM NL (@BNPPAM_NL) January 13, 2020

We doen hier in dit land iets heel goed