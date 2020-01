Must read: +15% rendement is normaal

Must read

Plus: Aandelen zijn niet te duur, oorlog is goed voor de beurs, hedgefonds zonder standaard fee, blockchain blijft, en meer.

Zijn aandelen te duur?

Aandelenkoersen breken record na record. Het kan niet op. Heeft dat aandelen niet veel te duur gemaakt? Volgens Mary Pieterse-Bloem zijn aandelen niet exorbitant gewaardeerd, maar is er wel weinig ruimte voor tegenvallers. Lees haar analyse.

Oorlog is goed voor de beurs

Met de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani en de Iraanse reactie daarop dreigt een nieuw gewapend conflict te ontstaan in het Midden-Oosten. Beleggers hoeven zich daar echter geen al te grote zorgen over te maken, schrijft Ben Carlson. Hij constateert dat de beurs tijdens alle gewapende conflicten in de afgelopen 100 jaar flink omhoog is gegaan.

Goud zit in een uptrend

Gold surged above $1,600 an ounce to the highest level in more than six years after Iran attacked two U.S.-Iraqi airbases https://t.co/bPUIpAcmIt — Bloomberg Markets (@markets) January 8, 2020

Voor wie het nog niet wist:

Lage rentes zijn slecht voor de beurswaarde van banken

The consequences of zero interest rate policy in a chart: such a monetary policy simply ruins the banking sector. (Chart via DoubleLine) pic.twitter.com/CEb1o7xiDi — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 7, 2020

Aandelen sinds 1900: +15% is het meest gangbaar

No cure, no pay

Nieuw! Hedgefonds vraagt alleen geld bij verslaan markt.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Elon Musk is niet John Travolta

De oprichter van Tesla heeft zin in het Chinese avontuur

Open banking is een kans en bedreiging voor traditionele banken

Banken zullen ook in 2020 alle zeilen bij moeten zetten om niet links en rechts te worden ingehaald. PSD2 heeft banken gedwongen tot een mentaliteitsverandering en leidt onder meer tot de opkomst van nieuwe digitale business modellen, waaronder Banking-as-a-Service (BaaS) en Banking-as-a-Platform (BaaP).

Is er nog hoop voor de Duitse auto?

De autoproductie bij onze Oosterburen staat op het laagste punt in 23 jaar. Kan de Duitse auto-industrie worden gered? RTL Z zocht het in een kort filmpje uit.

Blockchain is een blijvertje

Ook als bitcoin geen succes wordt. Video van Marketwatch.

Waarde-aandelen zijn niet dood

De recente underperformance is puur te wijten aan het feit dat groei-aandelen een hogere waardering kregen. Rebound?

Amerikaanse junk geeft weinig rente