Must read: Donkere wolken

Plus: Afgeblazen beursgang WeWork goed teken, indexbeleggen voorkomt home bias, te veel spreiden is niet goed, en méér.

De ontmaskering van een disruptor

De afgeblazen beursgang van WeWork bewijst volgens columnist Mary Pieterse-Bloem dat de aandelenmarkt gelukkig nog altijd beschikt over voldoende zelfreinigend vermogen. Maar het toont volgens haar ook aan dat het einde van de bullmarkt nadert.

Oh jee, het is oktober

Stock investors are right to worry about October -- especially this year. https://t.co/41EO0mnI5u — MarketWatch (@MarketWatch) October 2, 2019

Kempen AM: Volgend jaar komt de recessie

2020 belooft een slecht beursjaar te worden. Beleggers krijgen dan volgens Kempen AM waarschijnlijk een recessie om de oren.

Handelsoorlog doet pijn

Beleggers worden inderdaad steeds somberder,

constateert Corné van Zeyl.

ABN AMRO favoriete aandeel van beursexperts, hoewel de experts verder uitzonderlijk negatief gestemd zijn voor de markt als geheel, aldus analist Corne van Zeijl https://t.co/5ywdZynRH7 — ABM-Financial-News (@merwinbisseling) October 2, 2019

Met de Europese winsten gaat het de verkeerde kant uit

Europe third-quarter earnings outlook deteriorates as trade war, Brexit bite https://t.co/F7iz1zB2oy pic.twitter.com/xLoVWOX0nn — Reuters Top News (@Reuters) October 2, 2019

Wél goed nieuws van het arbeidsfront

ICYMI! Eurozone #unemployment is down to the lowest level since May 2008! pic.twitter.com/34GY4onVAI — jeroen blokland (@jsblokland) September 30, 2019

Spreiden is belangrijk,

Maar te veel is ook geen goed idee. Zeker met nieuwe alternatives is het oppassen geblazen. Dat had Barry Ritholz ook al in de gaten.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het gaat lekker dit jaar. Passief leidt de dans.

Factorbeleggen is een prima idee,

maar beleg dan wel in meerdere factors tegelijk, zo toont een studie aan.

Twijfel over Vogelzang

De Deense sociaal-democraten willen de aanstelling van Chris Vogelzang als topman van Danske Bank nog eens tegen het licht houden. Vogelzang was bestuurder bij ABN AMRO toen de witwasmisstanden zouden hebben plaatsgevonden. Danske Bank is zelf in meerdere procedures verwikkeld wegens het faciliteren van witwassen.

Steekt Duitsland Nederland weer aan?

Duitsland, de economische motor van Europa, pruttelt en hapert. Een recessie lijkt op komst. Een gevleugelde uitdrukking is: wanneer Duitsland niest, wordt Nederland verkouden. Moeten we ons schrap zetten? RTL Z bericht.

Anti-vergrijzingsmaatregel (iedereen later met pensioen) werkt

Het aandeel 55- tot 65-jarigen dat met #pensioen is, is vanaf 2006 afgenomen. In 2018 was minder dan 6 procent van alle 55- tot 65-jarigen met pensioen, in 2006 was dat nog bijna 19 procent.https://t.co/V2c4L0dGX9 pic.twitter.com/0QjtSe5S5a — CBS (@statistiekcbs) October 2, 2019

Nieuw argument voor indexbeleggen

Het verhindert beleggers te veel in eigen land te beleggen. Interessante studie.

