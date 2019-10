Must read: China is jarig

Must read

Fondsportret: Toch nog obligatierendement

Het Global High Income Bond Fund van T. Rowe Price geeft beleggers toegang tot rendement dat, historisch gezien, vergelijkbaar is met dat van aandelen, maar tegen een lagere volatiliteit.

70 jaar Volksrepubliek China

Vandaag viert de Volksrepubliek China zijn zeventigste verjaardag. Zeker vanuit economisch perspectief valt er wat te vieren, aldus DWS.

Europese fondsbelegger kiest voor zeker

Europese obligatiefondsen en geldmarktfondsen waren afgelopen maand het meest gewild. Dat zegt wel iets over het heersende beleggingssentiment. Groeiende onzekerheid maakt voorzichtig, weet ook Detlef Glow van Lipper.

Tien redenen om ESG serieus te nemen

Terwijl bijvoorbeeld de fridays-for-future-beweging steeds meer aanhang krijgt, zijn er nog steeds veel beleggers die aandacht voor milieu en armoede overdreven vinden. Bank of America Merrill Lynch geeft tien redenen waarom zelfs de grootste sceptici ESG serieus moeten nemen.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Zou het...

Boris Johnson will present a new plan for a Brexit deal to the European Union within days but there are signs that it will not be deemed acceptable https://t.co/SlqNkGAdwR — Bloomberg Brexit (@Brexit) October 1, 2019

Nog steeds zo

De meeste emerging market-fondsen zijn nog steeds eigenlijk Chinafondsen.

Toch maar baas worden

It would take 1,000 years for the average employee to earn what their CEO makes in just one, study says https://t.co/k46DyND7pO — MarketWatch (@MarketWatch) October 1, 2019

Financials doen eindelijk wat

Amerikaanse financials doen het stiekem wat beter.

James Bond is er niks bij