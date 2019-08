Must read: Waar is de veilige haven?

Must read

Plus: Beleggen in negatieve rentes, de vele gevolgen van de handelsoorlog, de vergrijzing is er ook nog, en véél meer.

Wie wil er nog Europese obligaties?

Met rentes die onder nul zijn gedoken, zitten beleggers in Europese obligaties klem. "De rendementsverwachtingen worden steeds slechter." Waar zijn nog kansen? En ook niet onbelangrijk, hoe diep kunnen de rentes nog vallen?

Meer inflatie & minder groei

Ex-bestuurder Fed: Handeloorlog leidt tot Amerikaanse stagflatieschok.

Hoe meer handelsoorlog, hoe lager de olieprijs

Amerikaanse olieproducenten nemen maatregelen en sluiten olieputten.

Plus een scherp dalende Chinese munt

#China Yuan sinks to 11y low following surprising trade war escalation and worrying signs of irrationality on both sides. pic.twitter.com/UMWlaYe8af — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 26, 2019

De richting van de Amerikaanse tienjaars is duidelijk

JUST IN: Benchmark 10-year Treasury yields drop to the lowest since August 2016 https://t.co/FqXFqBIkOw pic.twitter.com/ryGAnCzapA — Bloomberg Markets (@markets) August 26, 2019

Met de wereldhandel gaat het ook de verkeerde kant uit

Maar goudbeleggers juichen

Gold at over six-year peak as trade war escalation sparks safe-haven rush https://t.co/qTF5yoHLnJ pic.twitter.com/aYwrbFzFg4 — Reuters Top News (@Reuters) August 26, 2019

Rutte III: van bezuinigen naar stimuleren

Duo Van der Ploeg & Vermeend: "De Nederlandse economie kachelt achteruit en we worden ingehaald door landen die met ons concurreren. Daarom is het een goed idee dat Rutte III met een miljardenplan komt om onze economie aan te jagen en te moderniseren. Het is daarbij wel van belang dat het om een plan gaat dat zonder bureaucratie simpel en snel uitgevoerd kan worden. Bovendien moet het adequaat inspelen op de wereld van 4.0 die gekenmerkt wordt door digitalisering , nieuwe technologieën en klimaatbeleid."

En de Duitsers sparen door

#Germany in uproar as negative rates threaten saving obsession. At €2.35tn, no other country in Eurozone has larger pile of retail deposits. FinMin looks into possible ban on deposit charges. Steps to limits banks’ options could escalate spat with #ECB. https://t.co/XkcnnHI5dP pic.twitter.com/HxxPiuKJxi — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 25, 2019

Langetermijnbeleggen is heel simpel

Helaas kiezen de meeste beleggers voor een moeilijkere, minder lucratieve strategie.

Nog een reden om even niet in bouwers te stapen

Stikstof-uitspraak kost bouwsector komende 5 jaar 14 miljard omzet. Uit de analyse van @MadelineBuijs blijkt dat de wegenbouw flink getroffen wordt, maar dat ook in de woningbouw t/m 2023 voor minimaal jaarlijks 1 mrd euro aan nieuwe woningen onzeker zijn.https://t.co/mzrlmvlYXW — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) August 22, 2019

Minder groei, minder werklozen, lagere rentes

De impact van de huidige vergrijzing in grote delen van de wereld is enorm.

Kom er maar in Frank!

Waarom bleef de #consumptie blijft achter bij economische #groei? Onze Frank Notten licht toe. pic.twitter.com/aFDYSQDPqJ — CBS (@statistiekcbs) August 22, 2019

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). De recente sell-off is nog niet in de koersen verwerkt.

De economische klap die Brexit heet

A “no-deal” Brexit has been compared to “downshifting a car at full speed from fifth gear to first” https://t.co/Io0AjDaaNd — Bloomberg Brexit (@Brexit) August 25, 2019

Paniekverkoop Brexit biedt wel unieke koopkansen

James Cable, de nieuwe fondsbeheerder van het Jupiter UK Small Caps fonds, denkt dat er kort na de Brexit paniek uitbreekt, waar vooral kleine fondsen last van zullen hebben. Dat biedt fantastische koopmogelijkheden.

Sparen levert ook geld op

Als de beurs even niet de plek is om het geld naartoe te brengen, dan maar het huis verduurzamen. Triodos over de kosten en de financiële- plus klimaatwinst van elke investering.