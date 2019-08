Must read: 10, 9, 8, ... Brexit

Must read

Nog 71 dagen te gaan tot Brexit

Nog twee maanden en dan is het zover. De EU en het Verenigd Koninkrijk gaan uit elkaar. Dat is wat de nieuwe Britse regering wil. Helaas is er nog geen deal. Wat zijn de opties? Wat staat er de komende weken op het politieke programma? Wat als het een no-deal Brexit wordt?

De gevolgen voor het pond zijn duidelijk

Of heeft de Britse munt het dieptepunt nu wel bereikt?

A 3-year bet against the British pound pays off, but is now over https://t.co/y8Vehrt9Is via @anoojad #tictocnews pic.twitter.com/xAEbN84nak — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) August 21, 2019

Absolute return? Absolutely not!

Absolute return-fondsen doen de afgelopen jaren helemaal niet wat ze beloven. Waar ligt dat aan, en moeten deze fondsen niet gewoon een andere naam krijgen?

Maurice neemt een pauze

Maurice van Tilburg vertrekt als baas van de Amsterdamse beurs Euronext: 'Ik heb besloten een pauze te nemen' https://t.co/nBSZooDTXt — Business Insider Nederland (@BINederland) August 21, 2019

Is de obligatiemarkt gek geworden?

Martine Hafkamp: "Het moment waarop er in Nederland een negatieve rente op een spaarrekening wordt vergoed lijkt niet ver meer weg."

India blijkt toch geen groeiwonder

From @Breakingviews - Indian car sales are down, unemployment is up and new investment proposals are at a 15-year low. Luckily, New Delhi has a record of embracing reform in times of stress, says @ugalani https://t.co/7aMsAimB0O pic.twitter.com/PFsC1brC0c — Reuters Business (@ReutersBiz) August 21, 2019

Onrust Hongkong raakt grote beursgang

Webgigant Alibaba stelt een geplande beursgang uit vanwege de groeiende politieke onrust in Hongkong. Het bedrijf hoopte maximaal 15 miljard dollar op te halen met de beursnotering aan de beurs in Hongkong.

Toch Buffett

Wie is de beste langetermijnbelegger ter wereld?

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het is dit jaar stuivertje wisselen.

Wordt Brazilië de positieve verrassing van 2019 en 2020?

Het nieuws over Brazilië en zijn president Bolsonaro is niet bepaald positief. Maar beleggers moeten daar volgens Daniel Moreno doorheen kijken, want de potentiële winst is groot. Ook in Turkije en Argentinië ziet hij kansen.

ASN Bank 11 jaar eerder al klimaatneutraal

ASN Bank is voor 118% klimaatneutraal. Dat betekent dat alle investeringen en beleggingen van de bank bij elkaar opgeteld onderaan de streep meer uitstoot voorkomen dan dat ze veroorzaken. Het doel van klimaatneutraal werd in 2014 gesteld, met 2030 als voorgenomen deadline. Het gaat echter allemaal veel sneller dan verwacht, zo blijkt.

"De sell-off wordt gigantisch"

Amerikaanse high yieldmarkt biedt tijdens aankomende recessie enorme kansen.

Huizenprijzen blijven stijgen