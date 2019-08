Must read: Doom en gloom bij de buurtjes

Must read

In Duitsland gaat het economisch niet zo fijn. Plus steenkool is alive & kicking en aandelen verslaan obligaties alleen al met dividendrendement.

Zes misverstanden over factorbeleggen

Beleggers hebben een verkeerd beeld van factorbeleggen. Het is geen recept voor risicoloos, snel rijk worden, het is keihard werken op lange termijn.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Steenkool is alive and kicking

Coal may be dying, but growth in the seaborne market says not yet:... https://t.co/blB5k6h5Nz — Hans van Cleef (@hansvancleef) August 15, 2019

Aandelen beter dan obligaties

60% van de aandelen in de S&P 500 biedt meer dividendrendement dan een tienjarige Amerikaanse staatsobligatie.

WeWork IPO

Vijf dingen die u moet weten.

De Nederlandse positie

Nederland ook kwetsbaar in de mondiale waardeketen tussen China en de VS #RaboResearch https://t.co/yO44K5DIZK — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) August 15, 2019

Griekenland de beste

In Griekenland doen aandelen het het best in 20 jaar. Wie had dat gedacht?

Doom en gloom bij de buurtjes

German profit warnings signal trade woes may bring on recession https://t.co/8Vnw166V2P — Bloomberg Markets (@markets) August 15, 2019

Dit was 40 jaar terug hihi

August 13, 1979 The Death of Equities pic.twitter.com/tclRPyUb4n — Teresa Lo (@teresalo) August 13, 2019

Weer korten

ABP moet in 2020 korten als dekkingsgraad dit jaar niet meer verbetert.