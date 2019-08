Must read: Markten zetten Fed klem

Must read

Professionele beleggers gaan voor veilig

Kleine veranderingen in de beleggingsconsensus van augustus. Professionele beleggers zijn volgens Eelco Ubbels van Alpha Research alleen nog echt positief over aandelen in de sectoren gezondheid en defensieve consumentenartikelen, en over opkomende markten schuld. Favoriete beleggingscategorie is nu ... cash! Lees het hele verslag.

Ook gij, Amerikaanse rente

Morgan Stanley: Ook Amerikaanse rente gaat richting nul, bericht zustersite Belegger.nl.

Mohammed El-Erian: Fed is gijzelaar van de markt

De Fed moet de rente wel verlagen (2x dit jaar) omdat de beurzen anders onderuit gaan. Economisch is er volgens El-Erian geen reden voor.. "The cuts will be made for negative reasons, not positive ones. The Fed is afraid of the market’s reaction if it doesn’t act."

ABN Amro verlaagt olieprijsverwachting

Vandaag onze prognoses voor de #olieprijs verlaagd. (link: https://t.co/qv6QUqgR8a) https://t.co/enIRCJTjj9… Maar meest gestelde vraag aan @hansvancleef: Wat gaat de #benzineprijs doen? Grafiek toont aan dat de gemiddelde benzineprijs behoorlijk kan dalen. pic.twitter.com/Lsc8xPnQ4H — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) August 13, 2019

Duitsland opnieuw zieke man

Nederlandse economie houdt zich volgens het CBS opvallend goed staande.

BREAKING! #Germany's economy contracted for the second time in the last four quarters. Q2 #GDP growth equaled -0.1%, YoY growth fell to 0.4%, the slowest pace in six years. pic.twitter.com/wZs6WQBOTM — jeroen blokland (@jsblokland) August 14, 2019

Oei, bedrijven kopen minder eigen aandelen in

Bedrijven worden voorzichtiger met de inkoop van eigen aandelen. De beurs verliest daarmee een belangrijke drijvende kracht.

Vrouwen leiden beter

Bedrijven met vrouwen aan het roer presteren op alle vlakken beter, zo blijkt uit onderzoek.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Hoe lager de rentes, hoe groter de pensioenproblemen

CDA slaat alarm over houdbaarheid pensioenstelsel bij lage rente: https://t.co/rvuDjxYML9 pic.twitter.com/f03UCIojLw — FD Nieuws (@FD_Nieuws) August 13, 2019

Omtzigt: "Als je vandaag als pensioenfonds een belofte doet voor een uitkering over vijf jaar van €100, moet je daar €105 inleg voor vragen. Terwijl je weet dat die €100 over vijf jaar waarschijnlijk slechts een koopkracht van €90 waard zal zijn."

Ook gevolg lage rente

Column Martine Hafkamp: Zo lang de rente laag blijft, zit je nog wel goed met vastgoed.

Handelsoorlog doet China pijn

Chinese economische groei vertraagt meer dan verwacht.

Uh-oh! #China's industrial production grew just 4.8% YoY, below the lowest estimate and the slowest pace in 17 years. pic.twitter.com/eLvOTDQ4Wm — jeroen blokland (@jsblokland) August 14, 2019

Fonds met hoge active share is beter?

Ja, mits de portfoliomanager ook goed kan beleggen.