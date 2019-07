Must read: Hosanna

Must read

Het is zo fijn op de beurs. Bill Ackman heeft ook een lekker jaar, asr beste in duurzaam en recessie of niet in de VS?

Onafhankelijke centrale banken boven alles

Christine Lagarde, een echte politica, wordt mogelijk de nieuwe ECB-baas. Is dat goed? De onafhankelijkheid van centrale banken staat onder druk en dat is een begrijpelijke, maar geen goede zaak, aldus Edin Mujagic.

VS tussen hoop en vrees

Consumenten in de VS hebben gezien hun hoge uitgaven veel vertrouwen in de toekomst, ondernemers veel minder. De grote vraag is wie het komend jaar de overhand krijgt.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het is een wonder. Beide fondsen hebben na iets meer dan zes maanden precies hetzelfde rendement behaald.

a.s.r. heeft best ontwikkelde verantwoord beleggingsbeleid

De a.s.r. is de verzekeraar met het best ontwikkelde verantwoord beleggingsbeleid, zo blijkt uit de cijfers van de VBDO.

Het kan verkeren

Bill Ackman is having his best year ever. Why are investors ignoring his fund? https://t.co/dKvXU35eyt via @barronsonline pic.twitter.com/lYNuoqBKTn — Financial News (@FinancialNews) 4 juli 2019

Hosanna

#Equity markets since the low of 2009! Characterized by a massive performance leadership of US stocks, up 450%. Most other regions have yet to reach new all-time highs. pic.twitter.com/hFx0xBxMMu — jeroen blokland (@jsblokland) 4 juli 2019

Voor als u deze zomer wilt solliciteren...

Zet deze zaken nooit op LinkedIn.

Dit is er mis met de VS

Wint Johnson?