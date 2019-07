Must read: Hoezo buy & hold?

Must read

"Het begint in de obligatiemarkt"

Afgelopen vrijdag hield Mary Pieterse-Bloem, bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics, haar inaugurale rede. Centraal stond het sterk veranderende landschap van de financiële markten. Vier trends hebben haar bijzondere aandacht.

"De Libra is een goed idee"

Volgens Wim Boonstra, speciaal adviseur en econoom bij RaboResearch, verdient de Libra een minder negatieve ontvangst dan deze tot nu toe heeft gekregen. Maar waarom heeft het IMF deze crypto niet zelf bedacht, vraagt hij zich af in dit opniestuk.

Ondanks schuld van meer dan 100% BBP

België treedt toe tot de club van landen waarvan de schuld op 10 jaar een negatief rendement laat zien. https://t.co/m2Usg9HN2y — Oblis (@Oblis1) 3 juli 2019

Niets deed het slechter dan grondstoffen

Grondstoffen hebben beleggers de afgelopen jaren vooral verliezen opgeleverd. We gaan weer omhoog?

Kosten, spreiding & experise zijn key

Drie lessen van een 90 jaar oud neutraal belegd fonds.

Vrouw ruimt de rotzooi op

“Whenever the situation is really, really bad,” Christine Lagarde once said, “you call in the woman.” The woman has been called in again. On Tuesday, Ms. Lagarde was named the first female president of the European Central Bank. https://t.co/M8NVNryHiQ — NYT Business (@nytimesbusiness) 3 juli 2019

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het is een wonder. Beide fondsen hebben na iets meer dan zes maanden precies hetzelfde rendement behaald.

Goudprijs stijgt verder

Martine Hafkamp: "Zo bezien is de toenemende interesse voor het goud niets anders dan gestold wantrouwen tegen het door de Verenigde Staten gedomineerde geldstelsel. Hoe meer de centrale banken hun teugels laten vieren en hoe dieper de Verenigde Staten zich in de schulden steken hoe populairder het goud zal worden."

Rode lap op gele hesjes

France's Richest People Have Seen Their Net Worth Rocket 35% This Year https://t.co/9uaZ2ZscOC — zerohedge (@zerohedge) 3 juli 2019

Hoezo buy and hold?

Veel handelen is slecht voor het eindresultaat. Maar met met de huidige steeds lagere handelstarieven is er wel degelijk wat voor te zeggen om de portefeuille frequent aan te passen.



De Russische centrale bank kan niet achterblijven

Nou ja, na de verlaging bedraagt de bankrente nog altijd 7,50%.

Russia central bank to cut rates in small steps https://t.co/79RgDzODcl pic.twitter.com/bVo7LJWcVx — Reuters Business (@ReutersBiz) 3 juli 2019

Weer verloren

Reconstructie van een krankzinnige nacht en onderhandelingen met teveel weerstand. Zo liep Frans Timmermans de hoogste baan van de EU mis. https://t.co/8wCyviiGPA pic.twitter.com/RJCd51FWyu — RTL Z (@RTLZ) 3 juli 2019

Huiseigenaren voorgetrokken?

Huurders en huiseigenaren moeten volgens DNB-president Klaas Knot evenveel belasting betalen. Huiseigenaren profiteren nu teveel van belastingvoordelen, met de hypotheekrenteaftrek als symbool. Het stimuleert mensen teveel om zich in de schulden te steken en het beïnvloedt de economie te veel. Experts uit de hypotheekbranche zijn het (uiteraard) niet met Knot eens.

Het is pas echt duur wonen in Azië