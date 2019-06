Must read: Beleggen is geen hobby

Must read

Plus: De economische wereldoorlog is begonnen, beurs stijgt vooral na sluiting, pensioendekkingen 2,5% omlaag, en méér.

Het gevecht om de economische wereldmacht is begonnen

Voor beleggers, die stilletjes hopen dat het handelsdispuut tussen de VS en China binnenkort de wereld uit is, komt de analyse van beleggingsstrateeg David Lafferty van Natixis als een ijskoude douche. Beleggers krijgen te maken met een economische Koude Oorlog. Wat te doen?

China maalt niet om tarieven

Als de VS alle invoerheffingen ook daadwerkelijk oplegt, dan zijn de gevolgen voor de Chinese economie vooralsnog beperkt, concludeert BlackRock.

Beleggen is geen hobby!

Het is niet leuk en winnen is er niet bij.

Schuld van het weer

Ondanks een tegenvallende consumptie groeide de Nederlandse economie met 0,5 procent k-o-k in de eerste drie maanden van 2019. Vooral het warme weer drukte de consumptiegroei. Verder stagneerde de aanbodszijde van de huizenmarkt.

Echte belegger blijft zitten

Opmerkelijk: 70% van de koerswinst behelen beleggers tussen het sluiten en het weer openen van de beurs, aldus Ben Carlson.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). De passieve portefeuille is bezig aan een indrukwekkende inhaalslag.

Dekkingsgraden 2,5%-punt lager door nieuwe ufr

De ufr van de commissie parameters leidt tot een daling van de dekkingsgraden met gemiddeld 2,5%-punt. Ook mogen fondsen pas later volledig indexeren. DNB schrijft de nieuwe ufr (rekenrente) voor per 2021.

Martine Hafkamp wacht op de cavelerie

"De donkere wolken van een escalerende handelsoorlog en verder afnemende groei maakt beleggers onzeker. De belofte dat er een engeltje (de centrale bank) is dat iedere keer te hulp schiet houdt beleggers op de been." Lees de column.

De vrije val van Deutsche Bank

As Deutsche's shares dip below €6 shareholders are fatigued: after four capital calls raising €30bn since 2010 Deutsche is currently valued at only €13bn!

Fintech heeft advocaten nodig

Er zit een sterke groei in het aantal vacatures voor juridische professionals. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar steeg het aantal vacatures in 2019 tot nu toe met 35%. Dit blijkt uit cijfers van Jobfeed, dat alle geadverteerde vacatures in Nederland indexeert. Een groot deel van de toegenomen vraag is afkomstig uit de sterk opkomende fintech sector.

De prijstrend is omlaag

Oil prices fall on weaker demand growth, surprise gain in U.S. crude stocks

