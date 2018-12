Must read: Geen escalatie!

Must read

Mary Pieterse-Bloem verkozen tot Dutch Investment Influential 2018

IEX Profs feliciteert Mary Pieterse Bloem met de uitverkiezing van Dutch Investment Influential 2018. Geen moment kwam de winst van de obligatiespecialist van ABN Amro Private Banking in gevaar.

Millennials betalen zware prijs voor kredietcrisis

Amerikaanse millennials hebben volgens een nieuwe studie van de Federal Reserve een lagere inkomen en minder vermogen dan voorgaande generaties. Oorzaak is de kredietcrisis.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -4,04% (ytd)

Rendement Index 20+: -1,51% (ytd)

Wapenstilstand VS en China

Het handelsconflict tussen de VS en China escaleert de komende 90 dagen niet verder. Als de twee landen in die periode geen akkoord bereiken, gaat het alsnog mis.

China, U.S. declare 90-day halt to new tariffs: White House https://t.co/6o385AnkC3 — Reuters Business (@ReutersBiz) 2 december 2018

Maar er is ook de goede hoop dat Italië alsnog naar Brussel luistert

#Italy risk spread over #Germany continues to narrow on hopes Italy’s 2 powerful deputy PMs, Salvini & Di Maio, may give ground on deficit. pic.twitter.com/nS9jUu34rU — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 3 december 2018

Robeco rekent op EM

Outlook 2019: Emerging markets to outperform developed markets. https://t.co/h3pRfe19sk pic.twitter.com/gEnlFoze3B — Robeco Asset Management (@Robeco) 3 december 2018

GE, GM en die anderen

Barry Ritholtz legt aan de hand van een paar simpele voorbeelden uit waarom de inkoop van eigen aandelen zelden een goed idee is.

De route naar whatever it takes

Longread over de aanloop naar de fameuze uitspraak van Draghi, die volgens velen de euro heeft gered.

The inside story of how Mario Draghi saved the euro https://t.co/iquSoAdVEn — Bloomberg (@business) 2 december 2018

"The stock market doesn't care about you"

Een goede belegger kent zichzelf, maar weet ook wie Mr Market is. Lees de column van Ben Carlson.

Besparen is beter dan sparen