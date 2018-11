Must read: No stress!

Must read

Robeco: "Kijk verder dan de VS"

Robeco rekent op een comeback van aandelen én obligaties uit de opkomende markten. Ook waarde-aandelen kunnen na tien jaar eindelijk weer outperformen, aldus hoofdeconoom Léon Cornelissen en portefeuillemanager Jeroen Blokland.

Opkomende markten krijgen de wind weer in de rug

Ook Fredrik Bjelland verwacht als fondsbeheerder van een opkomende marktenfonds van Skagen veel van aandelen opkomende markten. Preken voor eigen parcohie? Natuurlijk, maar Bjelland weet wel veel koopredenen te geven.

Lang leve het (beursgenoteerde) familiebedrijf

Beleggen in een familiebedrijven biedt grote voordelen. Alleen al het feit dat ze meestal erg lang bestaan, geeft de aandeelhouder moed.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -3,05% (ytd)

Rendement Index 20+: -0,98% (ytd)

No stress

Goede tips van Fidelity om hevig dalende koersen zonder al te veel stress te verwerken.

6 tips to manage volatile markets: https://t.co/L9yOZ0Udxf pic.twitter.com/Hm6Y5Q1LxP — Fidelity Investments (@Fidelity) 13 november 2018

Nieuw zijderoute heeft potentie

ING gaat in op de betekenis van een directe spoorverbinding tussen China en West-Europa, ook wel Nieuwe Zijderoute genoemd. ING verwacht dat de Nieuwe Zijderoute vooral slecht nieuws is voor luchthavens in West-Europa, waarvan Schiphol er eentje is. Vervoer per trein duurt weliswaar langer, maar is goedkoper en kent minder CO2-uitstoot. De Rotterdamse haven zal naar verwachting niet heel veel lijden onder de spoorverbinding.

Brexit: Er is een akkoord!

Nu is het de vraag of het Britse kabinet ook akkoord kan gaan met de deal. Dat gaan we vandaag zien. Daarna is het aan het parlement, mocht het zover komen. Minder vlotjes is de samenwerking van Brussel met Italië. Dat weigert zijn feestbegroting aan te passen, zo laat spreekbuis Salvini weten.

De eerste reactie op het brexitakkoord is binnen

'Compleet onacceptabel voor iedereen die in democratie gelooft', aldus Boris Johnson over de concept-brexitdeal https://t.co/XtCZkDwtGc — Trouw (@trouw) 13 november 2018

Actief & slecht

Slechts 25% actieve Europese fondsen verslaat volgens Morningstar.uk zijn ETF-concurrent. Met filmpje.

Amerikaans begrotingstekort stijgt rap

The U.S. recorded a $100.5 billion budget deficit in October, an increase of about 60% from a year earlier https://t.co/0ayAmoslR7 — Bloomberg (@business) 13 november 2018

Kuroda is nog niet klaar met kopen

De Bank of Japan heeft inmiddels volgens CNN Business even veel Japanse schuld opgekocht als het Japanse BNP.

Een olietekort in 2019

ABN AMRO anlayseert de oliemarkt en concludeert dat de prijs omhoog kan, zeker als de OPEC op korte term de kraan iets dichter draait.

Chinese harde landing op komst

Maar volgens sommigen wijst de daling van de olieprijs onder 60 dollar op een naderende Chinese recessie. "Want het Chinese economiewonder is gebouwd op een berg van schuld."

Het gaat hard met de olieprijs