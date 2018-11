Must read: Buffett koopt eigen aandelen in

Must read

Voor het eerst sinds 2012 weer. Plus professionele beleggers zien het zonniger in en winst Democraten VS vandaag geen ramp voor beleggers.

Winst Democraten vandaag geen ramp voor beleggers

Beleggers hoeven zich volgens Nadia Grant van Columbia Threadneedle weinig zorgen te maken over de midterm elections in de VS. Alleen als de Democraten een meerderheid krijgen in zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden is dat slecht voor aandelen.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -3,96% (ytd)

Rendement Index 20+: -1,49% (ytd)

Experts zien het weer zonniger in

Ook in de @sentixsurvey ziet u een sterk herstel onder de beleggingsexperts. Net als in de @ACTIAM enquête. Zwarte bollen uitkosmt van dit weekend, ruit van vorige week. pic.twitter.com/xiDeyInf4l — Corne van Zeijl (@beursanalist) 4 november 2018

Heeft u sporters als klant?

Interessant voorbeeld van hoe zij geadviseerd kunnen worden. En hoe het niet moet.

Buffett koopt eigen aandelen in

Berkshire Hathaway is druk bezig met inkoop van eigen aandelen, aldus de WSJ. Voor meer dan 900 miljoen dollar in het derde kwartaal.

Goldman op stoom met groeischema

Goldman's CFO says the firm is ahead of schedule on its objective of $5 billion in new revenue by 2020 https://t.co/F05xrPBIm9 — Bloomberg Markets (@markets) 5 november 2018

Geld rondpompen

Great diagram of endogenous money pump that drove the build up to the financial crisis in 2007-8 by @Frances_Coppola Not a loanable funds theory! https://t.co/iPMNhfqO4V pic.twitter.com/1sl6fbRPiT — Adam Tooze (@adam_tooze) 5 november 2018

Value werkt op lange termijn

Inside the value factor, returns vary widely. This is a large opportunity for investors.



The dispersion is driven by what happens to earnings in the future.



In a new paper, we investigate how to identify value within value:https://t.co/C2duAwEuDU pic.twitter.com/JmKjH9fX5Y — Patrick OShaughnessy (@patrick_oshag) 5 november 2018

Ruime meerderheid jongeren wil eerder met pensioen

Jongeren van 18 tot 34 jaar willen vaker eerder stoppen met werken dan ouderen. Zo’n 80% van de jongeren wil niet afwachten tot de AOW-leeftijd is bereikt.