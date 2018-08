Must read: Het beste NL fondsenhuis is?

Must read

Middelgrote beleggingshuizen moeten nu kiezen

De enorme toename van het wereldwijde belegde vermogen hebben de onderliggende problemen van middelgrote beleggingshuizen aardig weten te verhullen. Dat wordt de komende jaren anders. Dan gaan zij door de 'Vallei des doods', zo voorspelt consultant Bain & Co.

To hedge or nog to hedge: that's the question

Stijgende kosten maken het hedgen van valuta door defensieve beleggers steeds onaantrekkelijker. Wat te doen? Yoram Lustig, hoofd Multi-Asset Solutions van T. Rowe Price, buigt zich over deze lastige kwestie.

Beleggers stappen massaal in landbouwgrondstoffen

Handelsconflicten en vooral extreme droogte drijven de prijzen van belangrijke landbouwproducten de lucht in. Logisch dat beleggers massaal landbouwgrondstoffen-ETP's kopen. Voor Amerikaanse soja dreigt een ander drama.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Passief gaat er vandoor.

Rendement IEX Fonds 40: +0,84% (ytd)

Rendement Index 20+: +2,63% (ytd)

Het beste Nederlandse fondsenhuis is ...?

Morningstar heeft de beleggingsfondsen van Nederlandse fondshuizen naast elkaar gelegd.

Eeuwige groeibelofte Afrika

Robeco kijkt terug op tien jaar beleggen in Afrika. Het resultaat houdt niet over. Maar dat maakt aandelen nu wel zo goedkoop.

Robeco kijkt terug op tien jaar beleggen in Afrika.

Hogere rente, hogere aandelenkoersen

Ceo Jamie Dimon van JP Morgan: Amerikaanse tienjaars kan naar 5% en dat betekent niet het einde van de aandelenbullmarkt.

Dat was de dollarstijging

De botte bijl van het protectionisme

Rabobankeconoom Wim Boonstra over invoerheffingen.

Laatste miljarden naar Athene

Griekenland staat financieel weer op eigen benen. Vandaag is de laatste 15 miljard euro van het internationale steunprogramma overgemaakt, wat het totaal aan Athene uitgekeerde bedrag op 257 miljard euro brengt. Het ESM-reddingsfonds heeft het land daarmee behoed voor een faillissement en bovendien voorkomen dat de eurozone uit elkaar is gevallen.

Amerikaans buybackrecord

Helaas levert het geen extra rendement voor beleggers op.

Amerikaanse bedrijven zullen voor $1000 mrd aandelen inkopen

Turkse problemen groeien

De waardedaling van de lira begint te lijken op die van de lire.

Turkey Lira extends loss. Plunges 3% vs Dollar, bringing YTD loss to 27.5%.

ABN Amro durft eindelijk de zakenbank aan te pakken

ABN Amro gaat fors snijden in zakenbank – lot van 2.600 banen onduidelijk

Nieuw! Japaan krijgt te maken met looninflatie!