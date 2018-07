Must read: Pas op met tech!

Must read

Plus: Tak over de toekomst van ETF's, de brexitchaos is compleet, economen Rabobank willen uit de olie, huizen nog duurder.

De toekomstige geschiedenis van de ETF

Hoe ziet de ETF-sector er over tien jaar uit? Zullen smart bèta-ETF’s overleven en zal passief het beter blijven doen dan actief? Marcel Tak waagt een sprong in de toekomst.

Vastgoedfondsen houden IEXFonds 40 op de been

Het is alleen dankzij de vastgoedfondsen dat de IEXFonds 40 in juni niet dieper in het rood is gedoken.

Prima instapmoment

De dure dollar en de handelsoorlog met de VS wegen zwaar op de Aziatische beurzen. Medha Samant van Fidelity International laat zich niet uit het veld slaan. "Verandering is de constante in Azië."

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? De actieve portefeuille heeft tijdens de recente beursonrust de hele voorsprong en meer ingeleverd.

Rendement IEX Fonds 40: -0,63% (ytd)

Rendement Index 20+: +0,36% (ytd)

Toch geen brexit

Het plan van May noemt Rabobank een fake brexit. "Het lijkt op het Noorse model, een soort permanente transitiefase." Robeco spreekt in dit verband over BRINO, waarover Léon Cornelissen een sterk verhaal heeft geschreven.

Ook interessant: waarom reageert de beurs amper op de chaos in Londen

Hoe kan het dat markten zo mild zijn over de brexit-puinhopen? Jan Lambregts van @Rabobank en @hansdegeus leggen het uit. https://t.co/NEKgkKXm4T pic.twitter.com/vGkIys7fMP — RTL Z Beurs (@RTLZBeurs) 10 juli 2018

Pas op met tech!

Het is mooi geweest. Morgan Stanley adviseert beleggers even niet in de techsector te zitten.

Altijd wel een reden waarom de olieprijs stijgt

Oil prices rise as looming Norway strike adds to disruptions https://t.co/OkejJeYTRq — Reuters Business (@ReutersBiz) 10 juli 2018

Omdat de kans groot is dat olieprijs verder zal stijgen, roepen drie economen van de Rabobank op om minder afhankelijk te worden van olie.

ABN Amro: huizenprijzen stijgen nog harder dan verwacht

ABN Amro stelt zijn verwachtingen voor de ontwikkelingen van de huizenprijzen naar boven bij. Waar de bank in 2018 aanvankelijk een stijging verwachtte van 8% en in 2019 een stijging van 5%, stellen ze de groeicijfers bij naar respectievelijk 8,5% en 7%. Vooral voor 2019 valt de verwachte prijsstijging dus extra hoog uit. Reden?

En de wereldwijde schuldenberg wordt ook niet kleiner