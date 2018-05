Must read: China geen last van sell-off EM

Must read

Een echt duurzaam beleggingsfonds selecteren

Hoe beoordeelt u of beleggingsfonds écht duurzaam is? Er zijn nogal wat verschillen in de kwaliteit van het duurzaamheidsbeleid en de rapportages over de implementatie hiervan, aldus Hans van Putte van AF Advisors.

Indexbattle: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +2,00% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,91% (ytd)

China doet het prima

Emerging markets are selling off, but the biggest one is doing just fine https://t.co/Yx3hwZEvNc pic.twitter.com/dRmsUQB8od — Bloomberg Markets (@markets) 25 mei 2018

Maar India groeit sneller

Mexicaanse verkiezingen komen eraan

In Mexico zijn er verkiezingen op 1 juli. ABN Amro maakt in aanloop naar de verkiezingen de tussenstand op op het gebied van politiek, economie en centrale bank.

Ze leren het ook nooit

Zo'n 46% van de Nederlanders is niet bezig met zijn pensioen. Dit blijkt uit onderzoek van Panelwizard in opdracht van Omniplan onder 1.035 werkende Nederlanders naar pensioenen. Hoewel vijftigplussers steeds dichterbij hun pensioen komen, zegt maar liefst 51% van hen onbekend te zijn met de hoogte van zijn of haar pensioenuitkering wanneer ze vandaag zouden stoppen met werken.

Crash Vietnamese beurs is instapmoment

De Vietnamese beurs is zijn jaarwinst alweer kwijt. Mooi instapmoment.

Olieprijs van 80 dollar ook nadelen

Olielanden zien de toekomst weer wat zonniger in, maar luchtvaartmaatschappijen en scheepvaartbedrijven vinden 80 dollar voor een vaatje olie veel minder leuk.

De lira blijft het zwaar hebben