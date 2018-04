Must Read: Handelsakkoord VS-China onmogelijk

Must read

Alles in Indiase financials en Chinese tech

Rob Marshall-Lee, hoofd aandelen opkomende markten van beleggingsboetiek Newton, trekt zich heel weinig van de index aan. Hij zet zwaar in op Indiase financials en Chinese tech.

Index Battle: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -1,32% (ytd)

Rendement Index 20+: -1,51% (ytd)

Minder versnippering pensioen

De Wet waardeoverdracht klein pensioen die onlangs in werking is getreden, leidt tot minder versnippering en een beter overzicht voor deelnemers en vereenvoudiging van de uitvoering. De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze wet.

Aandelen EM verdienen zwaardere weging

Zo'n 18% van het wereldwijde aandelenkapitaal is genoteerde aan beurzen in de opkomende markten. Toch hebben de meeste particulieren veel minder aandelen EM in hun portefeuille. Het wordt tijd om dat te veranderen.

Interessante vraag

Banken willen crypto's handelen

Langzaamaan willen banken klanten die willen handelen in crypto's faciliteren.

Nieuw kostenmodel Allianz

Hoe komt het dat het lijkt alsof het met de markt niet goed gaat in 2018?

Nou, 2017 was gewoon zo'n fijn jaar.

Toch zou een akkoord mooi zijn

