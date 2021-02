Must read: Stapje terug

Must read

Bubbelbad?

Bubbelpraatjes zijn aan onze nieuwe columnist Renco van Schie van vermogensbeheerder Valuedge niet besteed. In plaats van rekening te houden met een forse correctie, blikt hij optimistisch vooruit. "Zelden in de geschiedenis waren er zoveel procyclische krachten tegelijkertijd aanwezig in de economie."

Tien tips voor family offices

De wereld verandert in een snel tempo en family offices zullen met hun tijd mee moeten gaan. Francois Botha geeft een aantal adviezen.

Covid-19 liveblog: Meevallende cijfers

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Winstcijfers vallen Van Lanschot Kempen reuze mee, BlackRock vreest oplopen inflatie, Pictet gaat voor aandelen, goud verliest volgens Fidelity aan glans, NN IP voorziet dit jaar 25% winstherstel en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille.

Het pond heeft weer fans

The pound is winning the hearts and minds of fund managers and forecasters as the U.K. steps up its coronavirus vaccinations https://t.co/FAILnQufCN — Bloomberg Brexit (@Brexit) February 2, 2021

Beleggers kunnen meer met direct indexing

Het is niet alleen maar voor passieve strategieën.

Stapje terug

Musk is even van Twitter af

Elon Musk zegt op Twitter dat hij even een tweetpauze neemt.

Minder duurzaam

The world’s biggest economies are falling behind on commitments to cut greenhouse gases fast enough to limit global warming https://t.co/6Xl133eXih — Bloomberg Economics (@economics) February 1, 2021

Minder shorts.. en longs