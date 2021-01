Must read: De nieuwe beren

Must read

Zijn aandelenbeleggers die een plukje verkopen. Plus; Yellen is het geworden, kansen in Japan en pond laag.

Negen vervelende feiten over de aandelenmarkt

Op de lange duur zijn aandelen de beste belegging. Maar dat doet niks af aan het feit dat er ook lange fases kunnen zijn van underperformance, soms zelfs jaren.

Het jaar 2525

Hoe kijken beleggers straks terug op 2021? Komt er in 2023 een bitcoincrash? En hoe zit het met de rente. Blijft die zo laag? Marcel Tak neemt een kijkje in de toekomst.

Covid-19 liveblog: Spaargeld zoekt bestemming

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Goud verliest volgens Fidelity aan glans, beleggen in China is volgens BlackRock een must, NN IP voorziet 25% winstherstel, ook Optimix verwacht een mooi beursjaar en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille.

Ze is het geworden

The Senate voted overwhelmingly to confirm former Federal Reserve Chair Janet Yellen as the first woman to lead the U.S. Treasury https://t.co/noV3LZjG0Y pic.twitter.com/1Aa37SbbNI — Reuters (@Reuters) January 26, 2021

Tien trends voor family offices

Waar moeten family offices op letten in 2021?

Waardering is een factor op de achtergrond

Het maakt wat minder uit.

De nieuwe beren

A ‘bear’ in this market is someone who is only 75% long stocks https://t.co/vh7IdbsfQf — Bloomberg Markets (@markets) January 26, 2021

Omlaag

Sterling hits 1-week low vs dollar as risk sentiment pulls back https://t.co/gUCztN4q8Q pic.twitter.com/ZNZzrkDUjJ — Reuters Business (@ReutersBiz) January 26, 2021

Kansen in Japan