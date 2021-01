Must read: De prioriteiten van Joe Biden

Must read

Turbo: hoge hefboom in de ban?

De AFM is van plan aangescherpte regels voor de turbo te introduceren om belegger te beschermen. Marcel Tak vindt een verbod op hoge hefbomen van turbo's onnodig. Beleggers in deze instrumenten weten inmiddels echt wel wat ze doen.

Het goede aan de SPAC-golf

De opkomst van SPAC's wordt vaak kritisch bekeken. Er zijn echter ook voordelen. De belangrijkste is dat ze kleine beleggers in staat stellen in een vroeg stadium mee te profiteren van de groei van een bedrijf.

Covid-19 liveblog: Chinese kansen

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? T. Rowe Price is positief over Chinese beleggingen, Schroders zoekt het in de opkomende markten, Loomis Sayles, BlackRock, J.P. Morgan AM, Optimix en Kempen gaan voor risky assets, en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Rendement IEXFonds 40 (afgelopen drie maanden) +6,24%

Rendement Index 20+ (afgelopen drie maanden) +5,56%

Hamers mag blijven

UBS: wij houden vertrouwen in topman Ralph Hamers https://t.co/407VSX4JQN — DFT (@dft) January 12, 2021

Welke problemen moet Joe Biden als eerste oplossen?

Een lijstje met prioriteiten.

Even een postieve groei-alert

Weg van Trump

Marriott, Blue Cross, and Shopify are among the companies cutting off Trump and GOP https://t.co/E068flerUe by @benwerschkul pic.twitter.com/m0O2yaYGjV — Yahoo Finance (@YahooFinance) January 12, 2021

De fundamentals van crypto zijn...

Hoop, geloof, vertrouwen, technologie en menselijke natuur. Interesting...