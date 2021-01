Must read: Koersen op 2008-niveau

Must read

De grote rotatie gaat verder

Na een niet al te best beursjaar verwacht dividendbelegger Jorik van den Bos dat de rotatie van groei- naar waarde-aandelen, die met de komst van het eerste vaccin van start ging, de komende tijd doorzet. "Het waarderingsverschil tussen groei en waarde is nog steeds heel groot."

Covid-19 liveblog: Opkomende markten profiteren

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Schroders zoekt het in de opkomende markten, Loomis Sayles, BlackRock en J.P. Morgan AM gaan voor risk-on, Optimix en Kempen kopen ook aandelen bij, en meer opinies. Overigens houdt JP Morgan AM de corona-ontwikkelingen nauwlettend bij.

Goldman Sachs rekent op een heerlijke zomer

Goldman Sachs heeft de verwachtingen voor de Amerikaanse economie flink opgetrokken. Biden en vaccins kunnen de groei aanjagen tot het hoogste niveau sinds 1984. Dat leidt overigens wel tot een flink hogere inflatie.

Trump blokkert Chinese betaalapps

Kort voor hij officieel vertrekt als president gooit Donald Trump nog even een knuppel in het toch al onrustige hoenderhok. Middels een decreet blokkeert hij de dienstverlening van een achttal Chinese betaalapps in de Verenigde Staten, waaronder grote namen als Alipay en WeChat. Is dat erg?

Tech onder druk

Amerikaanse blue wave kan wel eens slecht uitpakken voor Amerikaanse techbedrijven.

What does the Democratic sweep actually mean for investors? We spoke to 5 investing experts to find out how to make the most of Biden's blue Congress https://t.co/67yEhvT8jE — Business Insider (@businessinsider) January 10, 2021

Tech is wel super winstgevend

The outperformance of #technology stocks is not just about higher #valuation. #Earnings growth has been superior to other sectors for more than a decade now. pic.twitter.com/hEXvXzg6sA — jeroen blokland (@jsblokland) January 10, 2021

20 belangrijke beleggingslessen

Ga er maar rustig voor zitten. Ene Charlie Bilello legt nog maar eens uit, in woord en grafiek, waar het in beleggen om draait.

Blue wave ontlast Fed

Lees ook de analyse van Pimco, het grootste obligatiehuis ter wereld.



If the Democrats win both run-off elections in Georgia this would open the door to a large fiscal stimulus package and more expansive fiscal policy in the coming years. This would reduce the pressure on the Fed for more monetary stimulus. #RaboResearch https://t.co/YRvtw2Bo2S — RaboResearch Economics (@RaboEconomics) January 5, 2021

Zijn aandelenkoersen te hoog?

Volgens de Buffett-indicator wel.



Buffett indicator sounds the alarm. Global stock mkt cap has now topped 120% of global GDP, and thus the same level as before the crash in 2008. pic.twitter.com/dXjTkn5TyX — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 10, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Rendement IEXFonds 40 (afgelopen drie maanden) +6,98%

Rendement Index 20+ (afgelopen drie maanden) +5,64%

Kansen voor Amerikaanse schalie

Productieberking OPEC+ pakt waarschijnlijk positief uit voor Amerikaanse schalie-oliebedrijven, meldt Reuters.

Niet goud, zilver, maar platina

Platina zal dit jaar de uitblinker zijn onder de edelmetalen. Georgette Boele haar outlook voor 2021: https://t.co/Xph7odjzsE pic.twitter.com/M1Qpz7JPP6 — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) January 7, 2021

Daar gaat de Turkse lire weer

Lira fell >1% as #Turkey’s current-account deficit widened to $4.06bn in Nov, more than the $3.56bn economists expected acc to BBG. pic.twitter.com/OQv6UfVAUU — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 11, 2021

Subsidie elektrische auto's alleen nog voor tweedehandsjes

Wie dit jaar nog een subsidie wil bij de aanschaf van een elektrische auto zal genoegen moeten nemen met een tweedehands exemplaar. Het beschikbare geld voor nieuwe elektrische auto's is namelijk al lang en breed op. Bij de tweedehandsjes is er echter nog een behoorlijk bedrag over.

