Must read: D-day in Georgia

ESMA maakt de nieuwe Europese ESG-regels niet eenvoudiger

De ESMA wil de nieuwe duurzame, Europese regels voor vermogensbeheerders versoepelen. Dat druist volgens Detlef Glow in tegen meer transparantie in de sector en dat is juist wat nodig is als het gaat om ESG-beleggen.

Ook topportefeuilles renderen wel eens slecht

Het verkopen van aandelen die het op korte termijn slecht hebben gedaan, is lang niet altijd een goede strategie, zegt vermogensbeheerder Nick Maggiulli.

Covid-19 liveblog: Betere kansen voor risky assets

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? T. Rowe Price voorzichtig over 2021, BlackRock gaat risk-on, Optimix en Kempen kopen ook aandelen bij, zilver gaat het volgens Jupiter doen, Robeco ziet waarde in high yield en EMD, en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Rendement IEXFonds 40 (afgelopen drie maanden) +7,47%

Rendement Index 20+ (afgelopen drie maanden) +5,45%

D-day in Georgia

De polls geven kleine kans op overwinning van democraten aan. De gokmarkten geloven er nog niet in. 44% kans dat Democraten de twee zetels winnen. pic.twitter.com/ee9nkfuXfO — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 5, 2021

Vol in de uitgeefmodus

Ook de nieuwe Amerikaanse regering zal met geld blijven strooien.

Crypto-hedgefondsen hadden goed 2020

Hedgefondsen die vooral in crypto belegden hebben een prima jaar achter de rug.

Duurzaam slaat door

ESG-beleggingen moeten het beter doen dan de markt, niet de markt worden.

2021 is helemaal niet zo moelijk

Groeicurvetje