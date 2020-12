Must read: Beleggers kopen Zoom

Must read

Vaccinnieuws of niet. Plus; meer over Bidenomics, bedrijfsobligaties VS renderen minder dan inflatie en nog even wat bitcoins scoren.

IEXFonds 40: Heerlijk novembermaandje

Nee, de beurs implodeerde niet na verkiezing van Biden. Maar dat kwam mede door goed vaccinnieuws. De aandelenfondsen in de IEXFonds 40 vieren een feestje, goud is helemaal uit.

Private equity onder vuur

Aan geld ontbreekt het de private equity-sector, maar wel aan goede resultaten, schrijft het CFA Institute.

BNP Paribas AM - Legacy of the lockdowns

De Investment Outlook 2021 van BNPP AM loodst beleggers door de effecten van de pandemie en naar het uiteindelijke economische herstel.

Covid-19 liveblog: Centrale banken pakken door

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? T. Rowe Price verwacht meer monetaire verruiming, LGIM voorspelt dubbelcijferige aandelenrendementen in 2021, klimaataandelen zijn volgens DWS de nieuwe groeiaandelen, NN IP gaat voor cash en linkers en meer.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). De actieve portefeuille doet het dit jaar veel beter dan de passieve concurrent.

Nog even wat bitcoins scoren

How American investors are gobbling up booming bitcoin https://t.co/OaGtxyM32w pic.twitter.com/I54fnVCIea — Reuters Business (@ReutersBiz) December 3, 2020

Beleggers die november hebben gemist

Hebben een probleem.

Beleggers kopen Zoom

Voor de pandemie was het aandeel Zoom lang niet zo populair.

Minder rendement

And it’s official……..



Corporate bonds now yield less than inflation expectation for the first time in history.



BRRRRRRRRRRR......... pic.twitter.com/uuJsrkVSzY — Otavio (Tavi) Costa (@TaviCosta) December 3, 2020

Meer over Bidenomics