Must read: Duurzaam wordt goedkoper

Nieuw pensioencontract: Risiconemen is noodzakelijk

Oud of nieuw pensioencontract, wie belegt voor later zal toch echt de nodige risico’s moeten nemen, zo betoogt pensioenadviseur Marcel Kruse. Een rekenvoorbeeld maakt veel duidelijk.

Bullmarkt goud nog niet ten einde

De goudbulls hebben nog niet opgegeven. UBS en Goldman Sachs denken dat de goudprijs volgend jaar weer boven de 2000 dollar staat, vooral dankzij hogere inflatieverwachtingen.

"Markt voor groene obligaties zal in drie jaar twee biljoen euro bedragen"

De wereldwijde markt voor groene obligaties zal volgens NN Investment Partners groeien van circa 662/672 miljard euro nu naar een biljoen euro eind 2021 en twee biljoen euro eind 2023.

Covid-19 liveblog: Obligatiebeleggers moeten oppassen

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? NN IP gaat voor cash en linkers, BMO GAM vreest einde aandelenrally, ING en Robeco zijn bullish over 2021, UBS AM koopt cyclische aandelen, Janus Henderson rekent op herstel vastgoed en meer.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Duurzaam wordt goedkoper

Goldman Sachs has a new report out on tackling #ClimateChange and meeting #NetZero commitments that has some excellent charts & factoids. A short #thread



The rapid pace of Technological & Financial Innovation has already reduced the cost of reaching #NetZero by $ 1 trillion pa pic.twitter.com/vXkkH766IB — Sony Kapoor (@SonyKapoor) December 1, 2020

Beste november ooit?

Het kan niet op op de beurs.

Krijgt bitcoin vaste plek in de portefeuille?

The hottest debate on Wall Street is buying #Bitcoin over gold. Investors are starting to think of crypto in asset allocation. But whether Bitcoin can rival gold still remains to be seen. https://t.co/6dnQURe4c9 pic.twitter.com/cQdbhZ83NS — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 1, 2020

