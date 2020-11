Must read: Party like it's 1999

Must read

Beleggers zien het nog helemaal zitten. Plus; een defaults in China, minder werklozen en wat maakt het uit hoe laat het is?

Niets stopt de duurzame beleggings(r)evolutie

De uitbraak van Covid-19 heeft het belang van duurzame beleggingskeuzes extra onderstreept.

Triodos Groenfonds - Versnellen van de energietransitie

De transitie naar duurzame energie is een belangrijk onderdeel van de missie van het Triodos Groenfonds, het oudste groenfonds van Nederland. Fondsmanager Angeles Toledo Rodriguez vertelt over de duurzame projecten die ze financieren.

Beleggersoptimisme naar hoogste niveau

Het optimisme onder beleggers is volgens Bank of America Merrill Lynch bijna extreem positief. Alle reden om wat voorzichtiger aan te doen met aandelen en bedrijfsobligaties.

Covid-19 liveblog: Economisch verlies door coronacrisis is beperkt

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? BlackRock verwelkomt vaccin, Amundi prijst China, Kempen vreest winter, UBS AM koopt cyclische aandelen te kopen, Janus Henderson rekent op herstel vastgoed, en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). De passieve Index20+ is voor het eerst na de sell-off ook in posief gebied.

Is dat wel een goed plan?

50 million people will travel this Thanksgiving, as more than 250,000 Americans have died from COVID-19 https://t.co/jkCrkLW4bp — MarketWatch (@MarketWatch) November 19, 2020

Hopelijk geen trend die doorzet

Another China bond default.



Property developer Fujian Fusheng failed to repay investors who requested early redemptions worth $96 million.https://t.co/xAMKTRvaae pic.twitter.com/dhppXDC85B — Tracy Alloway (@tracyalloway) November 19, 2020

Minder werklozen

Ondanks het aanscherpen van coronamaatregelen halverwege de maand is de werkloosheid in oktober licht gedaald, aldus het FD.

Thuis maakt het niet meer uit hoe laat het is

Clock blocked: Swiss watch exports are on track for their biggest decline in 80 years https://t.co/dqS3kKKkFP via @gretlerc pic.twitter.com/hhAz7BxiJj — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) November 19, 2020

