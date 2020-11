Must read: Wie zal er winnen?

Must read

Maakt voor beleggers niet zoveel uit; als de uitslag er maar snel is. Plus; nieuwe regels voor Ant, groene energieprojecten zijn schaars,

Verkiezingen VS: Posities innemen

Wat betekent de Amerikaanse verkiezingsuitslag voor beleggers? Assetmanagers hebben daar duidelijk ideeën over. BlackRock overweegt smallcaps ten koste van largecaps, Aviva focust op defensieve strategieën en Biden zorgt voor een begrotingsimpuls, denkt NN IP.

Groene energiebeleggingsprojecten zijn schaars

Het Noorse staatspensioen heeft negen miljard euro klaarliggen om te beleggen in duurzame energieprojecten. Maar de vraag is zo hoog dat prijzen de lucht inschieten en rendementen snel dalen

Covid-19 liveblog: Goede kansen voor Nederland

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? UBS AM wijst Nederland aan als toekomstige winnaar, AM Capital Group positief over luxemerken, AXA IM vreest effecten tweede golf. LGIM ziet meer in cash dan in kredietwaardige staatsobligaties, en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Het maakt niet uit wie er wint

Als de Amerikaanse presidentsverkiezingen maar snel voorbij zijn. Dat is belangrijker voor beleggers.

Beetje tegenwind

Jack Ma summons reminds investors that Beijing is still boss https://t.co/APqhQ95ZYh — Financial Times (@FT) November 3, 2020

Minder afhankelijk van olie

Asia's richest man has long been trying to reduce his company's reliance on oil. This week showed why https://t.co/JAjK8f3GgF — CNN Business (@CNNBusiness) November 3, 2020

Wat als de VS opsplitst?

Belegger Jeffrey Gundlach legt uit dat dat helemaal niet zo'n vreemd scenario is.

Winstnemen op tech

Het is er tijd voor, aldus de analisten van J.P. Morgan.

Dat is gek