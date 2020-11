Must read: Aziatische veiligheid

Must read

Plus: Leidt een 2e lockdown tot een 2e sell-off? Zijn VS aandelen te duur? Dreigt een opbreking van Big Tech?

Wie is er bang voor een tweede lockdown?

Begin dit jaar leidde de lockdown tot een hevige beurscorrectie. Terwijl er nu een tweede strenge lockdown dreigt in zowel Europa als de VS tonen beleggers zich tamelijk rustig. Terecht? Zeven Nederlandse topbeleggers analyseren de situatie.

De nieuwe veilige haven is Azië

Lees ook: De grote Chinese Goed-Nieuws-Show.

Asian stocks are seen as a safe haven ahead of next week’s U.S. vote https://t.co/SpS0iKOZ7R — Bloomberg Markets (@markets) October 31, 2020

Amerikaanse verkiezingen gaan ergens over

De twee Amerikaanse presidentskandidaten proberen de kiezer voor zich te winnen met tegenovergestelde beleidsagenda’s. Wat zijn de gevolgen van deze plannen voor de economie? #RaboResearch rekende het uit. https://t.co/G0dxu6Wxpv — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) October 30, 2020

Covid-19 liveblog: Goede kansen voor Nederland

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? UBS AM wijst Nederland aan als toekomstige winnaar, AM Capital Group positief over luxemerken, AXA IM vreest effecten tweede golf. LGIM ziet meer in cash dan in kredietwaardige staatsobligaties, en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Verkeren (Amerikaanse) aandelen in een bubbel?

Nog niet, rekent John Rekenthaler van Morningstar ons voor. Robert Shiller zit er minder ontspannen in. Het probleem met bubbels is helaas dat ze lastig zijn te herkennen. De contraire aanpak is daarom niet de verstandigste, schrijft Ben Carlson van A Wealth of Common Sense.

Maar enorme liquiditeit maakt hogere K/W's waarschijnlijk

Excess #liquidity is massive and points to at least a doubling of current PE ratios! pic.twitter.com/RYHpgNxjgJ — jeroen blokland (@jsblokland) October 31, 2020

Correlatie tussen aandelen en obligaties zorgwekkend opgelopen

De correlatie tussen aandelen- en obligatiekoersen is dit jaar sterk gestegen. Voor beleggers een gevaarlijke situatie, doordat obligaties hun hedgefunctie hierdoor verliezen. Stagflatie is het horrorscenario.

Big Tech: De opbreekrisico's lijken niet al te groot

'Big Tech' kwam deze week met sterke kwartaalcijfers. Maar hoe ziet hun toekomst eruit? Dreigen ze bijvoorbeeld te worden opgeknipt? https://t.co/N9F4NnGNvu — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) October 30, 2020

En de olieprijs daalt verder

Zolang de coronapandemie niet onder controle komt, is een opleving van de olieprijs onwaarschijnlijk, aldus Reuters.

En daar hoort ook een lage roebelwaarde bij