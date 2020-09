Must read: De opties van Lagarde

Vermogen top 20-pensioenfondsen laat fors herstel zien

Begin 2020 waren de kassen van pensioenfondsen door een goed 2019 beter gevuld. Maar de fondsen blijven onder druk staan, bijvoorbeeld door zorgen rond solvabiliteitsniveaus, stijgende verwachtingen ten aanzien van ESG-overwegingen en natuurlijk de coronacrisis, zo blijkt uit onderzoek.

H2O-Multibonds-fonds splitst illiquide leningen af

H2O Asset Management gaat binnen het Multibonds-fonds, een fonds uit de IEXFonds 40, illiquide leningen afsplitsen in een apart fonds om zo de crisis het hoofd te kunnen bieden

COVID-19 liveblog: Wat ze ggen de beleggingshuizen?

Invesco blijft in Tech geloven, Robeco minder in bedrijfsobligaties, Optimix koopt meer edelmetalen, recordstand aandelenwaarderingen hoeft volgens NN IP geen probleem te zijn, ABN Amro blijft voorzichtig, DWS tempert beleggingsverwachtingen, Van Lanschot omarmt TINA, en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Superbelangrijk

Pond staat er beter voor

Alternatieven voor obligaties

Zijn die er wel voor een 60/40-portefeuille?

Waarom doen Amerikaanse aandelen het zo goed?

Of niet-Amerikaanse het minder goed?

De opties van Lagarde

Lagarde has few options from rhetoric to rate cuts to fight the Euro strength but risks the start of a currency war w/US. And it looks like more QE won't really help to keep the Euro in check. ECB balance sheet has lately risen in tandem w/Euro. https://t.co/qApgVlWJEu via @welt pic.twitter.com/XJMGVOrM8p