Must read: Maak niet dezelfde fouten

Assetallocatie: Beleggers geven weer voorkeur aan aandelen

Niet cash, maar aandelen en grondstoffen zijn populair onder assetmanagers, zo blijkt uit de assetallocatieconsensus van juli. Ook obligaties emerging markets zijn gewild.

Chinees handelsoverschot schiet omhoog

De Chinese export was verrassend sterk in juli. Het handelsoverschot bereikte het hoogste niveau in vijf jaar, maar een zwaluw maakt nog geen zomer.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Coronacrisis helpt volgens RobecoSAM vier duurzame trends extra vooruit, dollarzwakte zet volgens Valuedge door, ABN AMRO terughoudend over aandelen, beleggingen EM profiteren volgens NN IP van goedkopere dollar, corona versnelt volgens Fidelity opmars robots, en nog veel meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

El-Erian: Maak niet dezelfde fouten als in 2008

Mohamed El-Erian waarschuwt dat grote landen niet dezelfde fouten moeten maken als in de vorige crisis. Economieën moeten voorzichtig weer worden opgestart om de effecten van de coronacrisis zoveel mogelijk te verzachten.

Goud iets lager

Beperkte impact

Banken moeten meer doen

Banks have improved their internal capital adequacy assessment processes (ICAAPs), but they need to do more. In particular, they need to improve data quality, better manage economic capital adequacy and improve stress testing practices. Read more at https://t.co/EukP743HJh pic.twitter.com/335Px0L64k