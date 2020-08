Must read: 22 miljard euro steun

IEXFonds 40: Goud en tech-aandelen voeren ranglijst aan

Beleggers waren in juli dol op goud en groei-aandelen zoals Amerikaanse technologie-aandelen, zo blijkt uit het rendementsoverzicht van de IEXFonds 40.

De impact van water op vastgoedwaarderingen

Een orkaan met een overvloed aan water of juist gebrek aan water; dat is net als locatie en kwaliteit van de huurders ook een factor voor beleggers om rekening mee te houden, aldus BlackRock.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen beleggingshuizen?

ABN AMRO terughoudend over aandelen, M&G gaat voor beursgenoteerde infra, BlackRock prefereert Europese aandelen, Amundi zet in op VS schuld, tech in EM is volgens Jupiter ondergewaardeerd, en nog veel meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Profiteren van lockdowns

Wat is Nintendo eigenlijk waard?

En verder

Meer particulieren

Retail investors are playing a larger role in the stock market than at any time this century. Whatever the reason — lots of free time thanks to the pandemic, zero-dollar commissions, addictive & gamified apps — retail investors have become a driving force. https://t.co/pT9q98fxqD pic.twitter.com/Mr9eiks3TL