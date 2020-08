Must read: Britse steun

Must read

Want de effecten van de crisis duren langer in het VK. Plus; baas Calpers al weer weg, ING vult stroppenpot en meer direct indexing.

Coronavirus zet dollar blijvend onder druk

De dollar blijft zwak tegenover de euro zolang de regering-Trump het coronavirus niet onder controle krijgt. De euro-dollarkoers kan daardoor in 2021 oplopen tot 1,24 dollar per euro, zegt valuta-expert Ebury.

De impact van water op vastgoedwaarderingen

Een orkaan met een overvloed aan water of juist gebrek aan water; dat is net als locatie en kwaliteit van de huurders ook een factor voor beleggers om rekening mee te houden, aldus BlackRock.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen beleggingshuizen?

ABN AMRO terughoudend over aandelen, M&G gaat voor beursgenoteerde infra, BlackRock prefereert Europese aandelen, Amundi zet in op VS schuld, tech in EM is volgens Jupiter ondergewaardeerd, en nog veel meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Bank of England verwacht trager economisch herstel

De Britse economie zal langer nodig hebben om van de coronaklap te herstellen, aldus het FD.

En dus nog steun

The pound gains after the Bank of England maintained its policy stimulus and signaled rates will stay low https://t.co/5shQgpc509 pic.twitter.com/tdaJU7UXu3 — Bloomberg Markets (@markets) August 6, 2020

Dat was een kort ritje

Calpers chief resigns after less than 18 months at $400bn fund https://t.co/R7725Pn2eL — Financial Times (@FT) August 6, 2020

Minder winst ING

ING Bank zag zijn winst in het tweede kwartaal met bijna 80 procent krimpen en uitkomen op 299 miljoen euro, blijkt donderdag uit de kwartaalcijfers van de bank. Dit komt doordat de bank geld opzij moet zetten voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald door bedrijven die vanwege de coronacrisis in de problemen zijn gekomen.

Direct indexing-trend zet door

Tot nu toe alleen voor grote beleggers, maar langzaamaan komt direct indexing ook beschikbaar voor het retailkanaal.