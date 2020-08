Must read: Grootste ESG-obligatie ooit

Must read

Recent geplaatst door Alphabet. Plus; Disney diep in het rood door gesloten parken, Wirecard doet nog meer zeer en tweede golf in Japan.

Waarde-aandelen maken een comeback, echt

Na dertien jaar underperformance hebben beleggers er genoeg van en verkopen hun waardeaandelen. Jammer, vindt Katie Trowsdale van Aberdeen Standard Investments. Zij denkt dat value op het punt van een comeback staat.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

ABN AMRO terughoudend over aandelen, M&G gaat voor beursgenoteerde infra, BlackRock prefereert Europese aandelen, Amundi zet in op VS schuld, tech in EM is volgens Jupiter ondergewaardeerd, en nog veel meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Wirecard doet meer zeer

Moederbedrijf Google plaatst grootste ESG-obligatie ooit

Alphabet heeft voor tien miljard dollar aan obligaties geplaatst. Het grootste deel hiervan, 5,75 miljard dollar, zijn schuldpapieren waarmee activiteiten op het gebied van ESG worden gefinancierd.



De tweede golf in Japan

Japan heeft al te maken met een tweede golf van het coronavirus. Wat heeft dat voor impact op de economie? Rabobank zocht het uit.

Goud op all time high

Crowdfunding kruipt voorzichtig uit het coronavirus-dal

Na enkele mindere maanden is crowdfunding voorzichtig bezig aan een wederopstanding. Het dieptepunt lijkt achter de rug, zo becijfert Crowdfundmarkt.nl. De maand juli markeerde een sterke wederopstanding, met een totaalsom van 22 miljoen euro, verdeeld over 191 projecten.

Dik verlies voor Disney

Kwrtaalverlies van 4,8 miljard dollar voor Disney door gesloten parken.