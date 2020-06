Must read: Opkomende marktenkansen

Must read

Coronacrisis versterkt vastgoedtrends

Welke stenen hebben de beste beleggingskansen? We vroegen het aan de drie portfoliomanagers van de vastgoedfondsen in de IEXFonds 40.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Kapitalisme onder druk, aandelen (te) duur, pas op voor inflatie, goedkope EM-bedrijfsobligaties bieden drie premies, tijdelijke verzwakking energietransitie, alleen positief over Europese high yield, duurzame beleggingen presteren beter, centrale banken kunnen nog veel doen, en méér opinies.

Beleggen in opkomende markten: kansen en risico's

Lees de uitgebreide en diepgaande analyse van ABN Amro.

#EmergingMarkets heavily hit by #Covid-19, but with some green shoots emerging. Capital outflows at record high in March, followed by modest recovery. Using our own heat map, we look for the most fragile EMs in the post Covid-19 world. https://t.co/iRDciwGbTA@ABNAMROeconomen pic.twitter.com/JaozI9RT1M — Arjen van Dijkhuizen (@ArjenvDijkhuiz1) June 11, 2020

Ook Robeco heeft een mening over beleggen in EM

Pandemic starts process of EMs decoupling from each other https://t.co/2151Jv0uFw pic.twitter.com/G46vVjAIMs — Robeco Asset Management (@Robeco) June 15, 2020

Medicijn erger dan kwaal

Overheden maken gigantische schulden om de coronacrisis te bestrijden. Zijn deze schulden nog wel terug te betalen? Lastig zegt Satyajit Das, voormalig bankier en nu schrijver. "In an environment of low growth and disinflation or deflation, high-debt levels are difficult to manage. The historical precedents are not encouraging."

Bond bubble keeps inflating: Value of global bonds has hit $60tn this week for the first time ever. pic.twitter.com/DDmRU3WolV — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 13, 2020

Piet Particulier belegt beter

Opmerkelijk, Amerikaanse particuliere beleggers hebben veel meer geprofiteerd van het beursherstel na de sell off in maart dan professionele beleggers. Zij wisten duidelijk beter te stockpicken.

Kortetermijntegenslag

Low-vol gaat echt wel weer presteren.

Europese aandelen waanzinnig duur

Europe’s Wall Street-Beating stock rally gets a reality check as Stoxx600 trades at highest valuation in more than a decade. Investors may wait a while for either stocks to decline or for earnings estimates to be revised upward. https://t.co/SDn9TyIAuj pic.twitter.com/YQEJyPEcan — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 14, 2020

Nederland dreigt na crisis verliezer te worden

Volgens de Wereldbank zal de mondiale economie dit jaar met ruim 5% krimpen. Afgelopen donderdag had de Oeso een soortgelijke boodschap. Deze denktank voorspelt de diepste recessie in meer dan een eeuw. Voor de OESO-landen gaat het om een krimp van ruim 6% en voor Nederland is de prognose zelfs min 8%. Wat is hier aan de hand? Willem Vermeend en Rick van der Ploeg hebben er een duidelijke mening over.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Actief blijft in coronatijden beter overeind dan passief.

Op naar de 0%!

De trend naar steeds lagere beheervergoedingen voor beleggingsfondsen is ongebroken, zegt Ben Johnson van Morningstar. Niet de sky is the limit, maar de bodem van 0%.

Pensioenakkoord eindelijk rond

Niemand hoeft volgend jaar in te leveren, meldt RTL Z.

Of discussiëren we nog even door?

Verbond van Verzekeraars wil in gesprek over ‘weeffout’ in pensioenakkoord: Het Verbond van Verzekeraars wil in gesprek met kabinet en sociale partners om alternatieven te bespreken voor gedupeerden van de nieuwe pensioenafspraken. De brancheorganisatie… https://t.co/fZVY46VTiK pic.twitter.com/Pxme4r8iyd — AM (@AMweb_nl) June 15, 2020

Waarom crypto's het overnemen