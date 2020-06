Must read: Buy & hold geen goed idee

Wie durft nog staatsobligaties te kopen?

Wat drijft beleggers in de armen van negatief renderende staatsobligaties? Vijf topbeleggers over de zin ("Staatsobligaties vormen een stabiele factor") en onzin ('Het zijn airbags zonder lucht") van het aanhouden van staatsobligaties. En, ook niet onbelangrijk: wat kopen zij zelf?

Buy and hold?



COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Disruptie versnelt, beurs te optimistisch, 8 crisislessen, acties centrale banken leiden (nog) niet tot inflatie, koop Europese banken, en meer opinies.

De simpele beursrealiteit: Tech wint

De race om een coronavaccin

Wie gaat er met de winst vandoor? RTL Z-bericht.

De voors en tegens van herbalanceren

Sterk verhaal van John Rekenthaler van Morningstar US

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Er is dus toch geen pensioenprobleem

Corné waarschuwt

Als je kijkt naar het euforie / paniek model van Citi, dan zitten we nu weer in euforie fase. Dat is meestal geen goed moment om aandelen te kopen. pic.twitter.com/zvWRXVyzdT

Beleggers staan niet alleen

Chart of the day! The G4 Central Bank (#Fed, #ECB, #BoJ #BoE) Balance Sheet as a % of #GDP rose to 46.7% in May. pic.twitter.com/Ho1LsQwx7f