Must read: Als beleggen gokken wordt

Must read

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

8 crisislessen, acties centrale banken leiden (nog) niet tot inflatie, beste kansen voor aandelen, koop Europese banken, markt private debt floreert, Italiaanse schuld koopwaardig, robuuste telecoms, nog meer kansen in EM, einde opkoopprogramma ECB alweer in zicht, en méér opinies.

Beurs losgeslagen van de werkelijkheid?

Ja, zegt Manolo Falco van Citigroup, want het V-vormige herstel gaat er dus niet komen. Zijn advies aan klanten laat zich eenvoudig raden.

Maar Nicholas Colas, Co-founder of DataTrek Research, denkt er heel anders over. Bij ultra lage rentes en verruimende centrale banken passen hogere aandelenwaarderingen.

Bovendien, het ene aandeel is het andere niet

Over de afgelopen 3 maanden is de AEX vrijwel onveranderd. Maar er zit wat verschil in de diverse AEX namen. pic.twitter.com/3600YHOwN6 — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 29, 2020

Waarom (ondanks biljoeneninjecties) inflatie maar niet terugkeert

You can increase Fed balance sheet & money supply as much as you want, if the money goes into asset transactions rather than GDP transactions it will not be inflationary, DB shows. For past 20yrs, increase in money supply relative to GDP is having a negative impact on inflation. pic.twitter.com/UxhZtnLgsF — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 1, 2020

Reken op een zwak Chinees herstel

Omdat de Chinese overheid dit keer niet alles uit de kast zal trekken om de economische groei aan te zwengelen, verwacht ABN Amro dat het Chinese herstel pas in 2021 echt vaart zal krijgen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Als beleggen gokken wordt

“What’s the difference between gambling on a game and gambling on a stock?”, my knee-jerk reaction to this question was “nothing. Gambling is gambling.” But that’s really not true. Gambling on stocks is way more dangerous." Aldus Michael Batnick in een verfrissend verhaal.

De positeve kant van de euro

"Politiek en media kloppen de onrechtvaardigheid van de expliciete, zichtbare geldstromen van Noord naar Zuid op – de EU-afdracht, steunfondsen, leningen en herstelprogramma's. Dat is de ongewenste transferunie. Maar de impliciete, onzichtbare geldstromen die al jaren van Zuid naar Noord lopen, laten ze veelal buiten beschouwing. Die worden niet herkend of niet erkend." Sterke column van econoom Wimar Bolhuis. Een echte must read.

Nederland gaat weer open