Must read: Blijf weg van grondstoffen

Must read

Plus: JP Morgan positiever over aandelen, houd altijd rekening met staartrisico's, de toekomst van de auto-industrie, en méér.

"Negatief zijn is geen strategie"

J.P. Morgan Asset Management - dit jaar winnaar van twee Lipper Fund Awards - voorzag de onlangs gepresenteerde Long Term Capital Market Assumptions van een noodzakelijke update. Belangrijkste aanpassing: de kansen van aandelen zijn verbeterd. Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns licht toe.

Covid-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

De hunt for yield gaat verder, beste kansen voor aandelen, koop Europese banken, markt private debt floreert, Italiaanse schuld koopwaardig, robuuste telecoms, nog meer kansen in EM, einde opkoopprogramma ECB alweer in zicht, en méér opinies.

Wereldhandel nu harder geraakt dan tijdens kredietcrisis

The #Covid19 crisis will lead to a much greater fall in global trade than the global financial crisis of 2007/8. #dbresearch expects annual global goods trade to shrink by 13.6% in 2020 and recover by only 7.5% in 2021 https://t.co/Qg8PPpp2fO pic.twitter.com/d0ikXsWyga — Deutsche Bank (@DeutscheBank) May 27, 2020

De kans is klein maar de impact enorm

The Capital Spectator verzamelde een aantal studies over staartrisico's.

Blijf weg van grondstoffen

Te vroeg voor teveel optimisme over grondstofmarkten



Heel optimistisch zijn we nog niet over veel grondstofmarkten. Voor de komende drie maanden verwachten wij dat de CRB-index weer gaat verzwakken. Daar hebben wij verschillende redenen voor...https://t.co/SaUu6RgCA3 pic.twitter.com/le9HW3qMXX — Casper Burgering (@CasperBurgering) May 26, 2020

Vliegtuigaandelen gaan vliegen

Waarom Warren Buffett een beetje stom was om al zijn vliegtuigmaatschappijbelangen de deur uit te doen.

Waar gaat het met de auto-industrie naartoe?

De internationale #auto-industrie stond al vóór #Covid19 onder druk. Hoe de sector de crisis kan overleven en welke structurele veranderingen haar te wachten staan lees je in ons rapport: https://t.co/McParEEgWM #ING pic.twitter.com/KQqDCuFDBu — ING Economie (@INGnl_Economie) May 25, 2020

Het mag weer, dus hedgefunds gaan short op CAC 40-bedrijven

Hedge funds target France as short-selling bans lifted https://t.co/Cbl6XM4Z1y pic.twitter.com/HJVGwBOtQK — Reuters (@Reuters) May 27, 2020

Banken moeten effectiviteit staffuncties onder de loep nemen

Bezuinigingen en reorganisaties zijn voor veel financiële instellingen geen onbekend terrein meer sinds het afgelopen decennium. Vaak ligt de aandacht van dergelijke maatregelen op uitvoerende niveaus. Maar hoe zit dat eigenlijk met stafafdelingen?

Waar haalt Japan dat geld vandaan?

Japan’s prime minister is prepping $930 bln of fresh stimulus. The crisis offers a chance to ram through overdue changes in the country's economy. Alas, Abe’s sinking popularity hobbles his ability to do more than spend, argues @petesweeneypro: https://t.co/Pdlve1psdC. pic.twitter.com/wlvdH83OZS — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) May 27, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Waarde-aandelen goedkoop?

Echt niet. Neem de (sterk gestegen) immateriële activa in de analyse mee, en dan zijn waarde-aandelen even duur of goedkoop als anders.

Kantoren zijn geen winkels

Kantoorvastgoed zal bij beleggers terugkeren in de belangstelling. Voortdurend thuiswerken maakt op den duur ongelukkig en vermindert de creativiteit, zeggen de doorgewinterde vastgoedspecialisten van Janus Henderson Investors. Tenminste, als kantoren juist zijn ingericht, wat in het voordeel werkt van moderne panden.

Niet wegzappen!

Bewegingen op de financiële markten staat ook onder invloed van televisiereclames.

Wijzer door alternatieve data?

MAN Groep over de gigantische groei van alternatieve data en wat beleggers daarmee moeten.

Belangrijke info voor energiebeleggers

Misschien wel de meest frappante figuur in de vandaag uitgekomen IEA studie:



Niet alleen de investeringen in renewables maar ook die in olie en gas liggen nu onder het benodigde niveau in een SDS scenario (sustainable development - in lijn met Parijs).https://t.co/jEIEjKZDOz pic.twitter.com/Gfcir2p6xI — Jilles van den Beukel (@JillesAppelscha) May 27, 2020

En: stopt lage olieprijs alternatieve energierevolutie?