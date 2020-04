Must read: Oliehamsteren

Must read

Vooruitzichten emerging markets niet wezenlijk slechter

Voor impact investors in emerging markets telt vooral de lange termijn. Yvonne Bakkum en Nic Wessemius van FMO Investment Management kijken dan ook met vertrouwen over deze crisis heen.

Jeff Gundlach: "Dit is nog maar het begin"

Hedgefondsmanager Jeffrey Gundlach verwacht dat aandelen en obligaties nog een flinke rit naar beneden zullen maken.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Olieprijs loopt wat op

Oil edges higher on signs the world’s biggest producers are moving toward a deal to call off their price war https://t.co/ThQvAYWLpJ #OOTT pic.twitter.com/FqkBZf4uha — Helen Robertson (@HelenCRobertson) April 7, 2020

Rusland hamstert olie

The Kremlin is hoarding hundreds of billions of dollars in reserves, worried that oil prices will stay low for a long time https://t.co/fdpUDsjMSx



by @AndrianovaAnna #OOTT pic.twitter.com/5VJBGgz4dy — Helen Robertson (@HelenCRobertson) April 7, 2020

Weinig star managers meer over

De stermanager is bijna uitgestorven. Waarom?

Onderhandelingsruimte

Deze opties hebben Hoekstra en co op top over Italië @dorinde_m https://t.co/gDeoX1TRHk — DFT (@dft) April 7, 2020

Niet te geloven

Er wordt 95% minder gevlogen in de VS.

Er is ook goed nieuws

Alles er maar uit?