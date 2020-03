Must read: Aandelenselectie doet ertoe

Must read

Olieprijs kan verder omlaag

De olieprijs dook begin deze maand naar beneden. Daarna kwam de coronacrisis pas goed op gang. Wat zijn de gevolgen van een lage olieprijs?

Centrale banken kunnen en moeten meer doen

Hebben centrale banken reeds al hun kruit verschoten? Nomura denkt van niet.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Zo denkt T. Rowe Price dat beleggers over vier tot zes weken weer naar boven kunnen kijken.

Aandelenselectie doet ertoe

Juist in bear markets. Bedrijven met een ijzersterke concurrentiepositie bleven de laatste weken het best overeind, constateert Morningstar USA.

+10% is niet normaal

Pas als de koersen weer tot rust komen, kan het sein veilig worden gegeven, schrijft Michael Batnick van The Irrelevant Investor.

Duitse DAX even veel waard als boekwaarde onderliggende bedrijven

(ervan uitgaande dat die boekwaarde nog klopt)

#Germany's Dax just had it's Midas moment. Index bounced back from the book value. The same happened after the bursting of the dot-com bubble and after the financial crisis. https://t.co/4IiUQ9a2lI via @welt pic.twitter.com/Ux2FFcQBVk — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 27, 2020

VS bepaalt richting markten

Corné van Zeijl: VS pakt aanpak coronavirus verkeerd aan en dat gaan de beurzen nog voelen, zegt hij in RLZ Z Voorbeurs.

S&P and Moody’s are downgrading U.S. companies at the fastest pace in more than a decade. https://t.co/YhEAiIPRfn — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) March 26, 2020

Waar gaat het met de Nederlandse economie heen?

Podcast – Coronapandemie duwt Nederlandse bedrijfsleven in kortstondige diepe recessie@SandraPhlippen, hoofdeconoom en Sander van Wijk, hoofd Sector Advisory bij ABN AMRO worden aan de tand gevoeld door host Jimmy Lange.https://t.co/8R5DtVVpis — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) March 27, 2020

Verwacht niet te veel van hulpprogramma's

Marketwatch-columnist Mark Hulbert roept beleggers op tot behoedzaamheid. "So be careful what you wish for. You need to be prepared for some very dark times in coming months even if the markets follow the 2008 script."

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Dubbel zwaar straffen?

Al aan het begin van de corona-uitbraak in Europa zagen cybercriminelen hun kans schoon om misbruik te maken van de situatie. Met het verstrijken van de tijd is dit alleen maar toegenomen, inspelend op de toenemende paniek. Beveiligingsadviseur Barracuda noteert deze maand een stijging van het aantal phishing-gevallen van maar liefst 667%.

Hedgefondsmanager moet het beter doen