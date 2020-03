Must read: Goud klimt op

Must read

Het gele goud is bezig aan een comeback. Plus: het is tijd om cash aan het werk te zetten, draai naar defensief en de Franse depressie.

Geleidelijk aan cash aan het werk zetten

De beurs kan vanaf hier nog dieper zakken, maar misschien is de bodem ook nabij. In zo'n situatie is het geen gek idee om cash geleidelijk om te zetten in aandelen, op van tevoren vastgelegde momenten.

Coronacrisis: "Draai naar defensief"

De energiesector is momenteel niet aantrekkelijk, maar de gezondheidszorgsector juist wel. Speel het defensief, aldus Rebecca Chesworth, Senior Equity Strategist bij State Street SPDR ETF’s.

COVID-19 liveblog

Wat zeggen beleggingshuizen?

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Franse depressie

De Franse inkoopmanagers zien het somber in.

Vooral in de service industrie. pic.twitter.com/yGEQMPlVRQ — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 24, 2020

Verborgen nieuws

Toezichthouder overspeelt zijn hand, telecommarkt na 25 jaar weer vrij https://t.co/SKn6dEPZOu — lex hoogduin (@lexhoogduin) March 24, 2020

Beleggers verontrust over stopzetting handel in certificaten Triodos

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) reageert geschrokken op het besluit van Triodos Bank vorige week om de handel in de eigen certificaten stil te leggen vanwege de coronapandemie.

Banen in gevaar

Europe’s labor market better placed to face virus than U.S. https://t.co/yIcE1dOKWr pic.twitter.com/p53oeqxtxp — Bloomberg Markets (@markets) March 24, 2020

Waarom obligatie-ETF's nu tegen een discount handelen

Waar dat normaal gesproken een premie is.

Goud klimt op