Must read: Centrale banken redden?

Europese fondsindustrie: alles wordt anders

De Europese fondsindustrie staat volgens Detlef Glow van Lipper aan de vooravond van ingrijpende veranderingen.

COVID-19 live blog

Wat zeggen de beleggingshuizen? Voor Mohamed El-Erian is de beursbodem nog niet in zicht.

Waar is de Europese actie dan?

Morgen zullen we het weten.



Christine Lagarde warns that Europe now faces a 2008 style crisis in the absence of urgent action https://t.co/n4t53Hy9E7 — Joe Weisenthal (@TheStalwart) March 11, 2020

Bank of England is inmniddels door met een hevige renteverlaging

De Bank of England heeft de rente inmiddels met 0,5% verlaagd tot 0,25%. Later vandaag maakt de Britse regering zijn begroting bekend. Spannend! Reuters heeft inmiddels al een lijstje gemaakt van alle acties die centrale banken en overheden al hebben aangekondigd. Daar zal het dus niet bij blijven.

Goede vraag!

Print print print https://t.co/yBBn81LsbY — willem middelkoop (@wmiddelkoop) March 11, 2020

Niet alleen de Italiaanse economie krijgt zware klappen

Corona tourism shutdown is very bad news for Portugal and Spain two of the Eurozone economies still recovering, ten years on, from the Eurozone crisis. Torsten Slok’s slide pack from @DeutscheBank essential as ever. pic.twitter.com/xSjWuwHRiA — Adam Tooze (@adam_tooze) March 10, 2020

Een goede crisis zet zaken in beweging

Door de coronacrisis staan overheden onder druk en lijken zaken die eerder taboe waren ineens mogelijk, schrijft Ester Barendregt, econoom bij #RaboResearch, in deze gastcolumn bij @RTLZ. #coronanederland #covid19nl #coronavirusNederland https://t.co/amYLvIR8sI — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) March 11, 2020

De lage olieprijs is ook een zegen

Sterke analyse. "However, if we look beyond these short-term jitters, a supply shock like the one we witness at the moment should only be short-lived in nature. Russia will eventually have to fall in line with OPEC quotas at which point, oil prices should rise to the levels we saw last week. In the meantime, the lower oil prices will provide a small benefit to economic growth in developed countries that helps alleviate some of the negative consequences of the Covid-19 epidemic."

Maar Saoedi-Arabië heeft nu wel een begrotingsprobleem

Saudi Arabia asked state agencies to prepare for sharp budget cuts: sources https://t.co/7VaBs058iR pic.twitter.com/J1EmibMYhj — Reuters (@Reuters) March 11, 2020

Ook Amerikaanse rente wordt negatief?

Ben Carlson van A Wealth Of Common Sense maakt zich veel meer zorgen over de ontwikkelingen in de obligatiemarkt dan in de aandelenmarkt.

Klein is fijn? Echt niet!

Grote bedrijven worden groter en kleine kleiner.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40. Vooral actief houdt de schade nog enigszins beperkt.

