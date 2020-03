Must read: Terechte paniek

Must read

Waarom de financiële sector 600 miljard euro misloopt

Het is jammer dat banken en verzekeraars vergeten hun vrouwelijke klanten op de juiste manier aan te spreken, want hierdoor lopen ze miljarden euro's winst mis. Een dag na Internationale Vrouwendag geeft onze nieuwe columniste Judith Sanders een aantal suggesties hoe vrouwelijke klanten beter kunnen worden geholpen.

COVID-19 blog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Wat te doen nu COVID-19 voor hevige bewegingen zorgt op de financiële markten? Lees de meningen, analyses en verwachtingen van assetmanagers wereldwijd. Monetair econoom Edin Mujagic is niet te spreken over de recente forse renteverlaging door de Fed.

Pas op met vallende messen

Vangen is meestal geen goed idee. Buy low sell high sounds great, but usually knife catchers buy low and sell lower. Zinvol verhaal.

Technische analyse @BasHeijink : voor een dergelijke snelle en krachtige neerwaartse beweging van de #AEX moeten we terug naar de periode 2007–2008. https://t.co/3lKV5Nz0cf — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) March 9, 2020

Forever advice: Whatever happens with the markets tomorrow, unless you are a sophisticated investor or you have imminent need to access your investments, ignore it. Do nothing. — Annie Lowrey (@AnnieLowrey) March 9, 2020

Reken op lage olieprijzen

Ofwel, nog even wachten met het oprapen van de stevig gedaalde olie-aandelen. Volgens Goldman Sachs kan de olieprijs naar 30 dollar. Laat de olieprijs (WTI) daar nu al staan.

Olieprijsspecialist Hans van Cleef van ABN AMRO is minder somber. "Wij verwachten dat de OPEC alsnog met haar partners in gesprek gaan om tot een soort akkoord te komen. Voor Brent-olie hebben we de raming voor het eind van het eerste kwartaal verlaagd van USD 60/vat naar USD 40/vat. Voor het tweede kwartaal hebben we de raming verlaagd van USD 55/vat naar USD 48/vat."

Goodbye higher #oil prices. #SaudiArabia begins an all-out price war after failing to convince Russia to cut output. #Aramco’s shares are down more than 6% today. https://t.co/AASsDWT6ga — Paul Wallace (@PaulWallace123) March 8, 2020

Olie-exportafhankelijkheid heeft zijn nadelen

OUCH! Kuwait suspends trading in premier market as Index drops 10%. pic.twitter.com/YCkiyiDZas — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 8, 2020

Kwestie van risicobeheer

Nassim Taleb, schrijver van De zwarte zwaan, vindt het juist en logisch dat de wereld in paniekstaat verkeert.

Noord-Italië op slot

Economische klap voor de regio, maar handel gaat door. RTL Z bericht.

Amerikaane rente schrijft geschiedenis

Jeroen Blokland: "3 maart 2020 gaat de geschiedenis in als een historische dag voor obligatiemarkten. De moeder aller rentes, de rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar, zakte door de 1%. Zijn beleggers te negatief geworden of komt ook in de Verenigde Staten de 0%-grens in zicht?"

Capitulation pushes 10-year Treasury #yield down to 0.45%, equity markets enter bear market. pic.twitter.com/jq3fqYoJgi — jeroen blokland (@jsblokland) March 9, 2020

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Spreiden is niet nodig

Mits u als beleggers genoeg tijd hebt. Must read!

Those who bought in 2018-2019 buy better today.

Especially when you consider: For long-term equity investors time is enough diversificationhttps://t.co/6o98zwb1cd — Norbert Keimling (@CAPE_invest) March 7, 2020

Is private schuld de oplossing?

Nu rentes wereldwijd nieuwe dieptepunten hebben aangetikt, zijn beleggers nog meer op zoek naar private alternatieven, zegt JP Morgan AM. De rentes zijn hoger en de beweeglijkheid veel minder groot.

Onderwijl groeit de Amerikaanse bedrijfsschuldenberg



Currently one of the most dangerous charts in financial markets: US credit markets have grown from $2trn in 2008 to $7trn today. All driven by much more BBB and single-A paper outstanding. BBB could become junk should the economy go into recession. (Chart via DB's Slok) pic.twitter.com/JxKSMRe8yb — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 8, 2020

