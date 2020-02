Must read: Daar gaat goud

Must read

Als een speer. Plus: beleggen is een marathon, Morgan Stanley koopt E*Trade en wijn wordt goedkoper.

Campingrally Amerikaanse stijl

Nieuw plan: Amerikanen krijgen fiscaal voordeel als ze in aandelen beleggen. Maar markten staan op recordhoogte en particulieren moeten niet blind instappen. Dat zou wel eens een nieuwe crisis kunnen betekenen, aldus Edin Mujagic.

Jeremy Grantham gaat voor groene venture capital

Waardebelegger Jeremy Grantham is erg enthousiast over de beleggingskansen die groene private equity-bedrijven bieden.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Het is een marathon

OPINION: Guessing what will happen next in the stock market is a waste of time. Instead, buy low and sell high -- it's a marathon, not a sprint. https://t.co/4kB2POae3y — MarketWatch (@MarketWatch) February 21, 2020

Again?

Het Huis van Afgevaardigden is vorige week gewaarschuwd voor Russische pogingen tot beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020, meldt The New York Times.https://t.co/8iPkTyVueo — NRC (@nrc) February 21, 2020

Morgan Stanley koopt E*Trade

De grootbank zoekt kleinere klanten.

Het corona-effect

Op een gegeven moment krijgt het coronavirus een negatief effect op Amazon.

Universiteitsfondsen doen het niet zo lekker

De zogemaande endowment funds hebben geen lekker 2019 achter de rug. Ondanks hun beleggingen in alternatives, die wel veel gevraagd waren.

BoJ is bezorgd

BOJ's Kuroda says watching with 'grave concern' as virus hits Asian economies https://t.co/LNjktBYYy1 pic.twitter.com/a1cs9oGQmL — Reuters (@Reuters) February 21, 2020

Daar gaat goud

#Gold is going vertical as bond #yields continue to fall and worries about the economic impact of the #coronavirus increase. pic.twitter.com/jWM3spwRiS — jeroen blokland (@jsblokland) February 21, 2020

Weekendtweet: Snel naar de slijter