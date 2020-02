Must read: Wel duur maar geen bubbel

Must read

In 2019 ontvingen beleggers een record aan dividend

Beursgenoteerde bedrijven wereldwijd hebben vorig jaar ruim 1,4 biljoen dollar aan dividend uitgekeerd, een nieuw record, aldus de Janus Henderson Global Dividend Index. Dit jaar zullen dividenduitkeringen naar verwachting met 3,9% stijgen.

Groene obligaties presteren beter

Volgens NN IP doen obligatiebeleggers er verstandig aan om voor groene obligaties te gaan. Ze helpen niet alleen de wereld vooruit, maar renderen ook nog eens beter.

90 jaar Amerikaanse beurs

Geen decennium is hetzelfde.





Wel duur, geen bubbel

Techaandelen zijn aan de prijs en dat heeft een reden.

#Technology stocks are unstoppable! The #NASDAQ is up almost 10% already this year, and a whopping 59% since the low in December 2018. #momentum. pic.twitter.com/qTaEgwuELR — jeroen blokland (@jsblokland) February 19, 2020

FAAMG stocks account for nearly all of 4Q 2019 S&P 500 earnings growth @GoldmanSachs @FactSet pic.twitter.com/lQb3MunNCk — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) February 19, 2020

Het grote probleem met shorters

Sommige mensen gaan naar bed met de hoop dat de wereld er 's ochtends slechter uitziet.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Europese groei komt niet van de grond

Het coronavrius helpt ook al niet.

Dat was de dollaropmars

Volgens ABN AMRO heeft de dollar zijn top nu wel bereikt.

Pas op met high yield!

Investors will likely face substantially lower recoveries in the next downturn. Junk-bond covenant quality worsened considerably last year, with a record proportion of bonds governed by the weakest level of investor protections: Moody's Investors Service. pic.twitter.com/4pH5N4CDC1 — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) February 19, 2020

5G maakt obligatiebeleggers blij

5G zal volgens vermogensbeheerder Vontobel leiden tot minder banen, lagere lonen, afnemende inflatie en dalende rentes.

Hoe meer factorbeleggers, hoe lager het rendement

One quant's smoking gun to prove factor investing is too crowded https://t.co/3YECvYwtSR pic.twitter.com/OS2Q4h0leU — Bloomberg Markets (@markets) February 19, 2020

Het zoveelste pleidooi voor beleggen in waarde-aandelen

Waarde mogelijk weer in trek door stijgende koers-winstverhoudingen. https://t.co/ptdtQqzMk6 pic.twitter.com/PNXM84cx5U — Robeco Professionals (@Robeco_Prof_NL) February 20, 2020

Oplossing krapte woningmarkt verder uit zicht